Чому коти годинами витріщаються у вікно: відповідь здивує господарів

Чому коти дивляться у вікно / © Pexels

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Ваш кіт може годинами сидіти біля вікна і щось там видивлятися? Це не лінощі, як можна легко подумати. Насправді ваш кіт займається важливими справами. Про це кажуть фахівці. Згідно з останніми дослідженнями, така поведінка є ключем до збереження ментального здоров’я та благополуччя чотирилапого.

Про це пише EgeszsegKalauz.

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Чому коти годинами «зависають» біля вікна

Фахові рекомендації та дослідження, опубліковані у виданні Journal of Feline Medicine and Surgery, свідчать: спостереження за вулицею для домашніх котів — це не просто спосіб якось провести час. Це один із найголовніших методів реалізації їхніх природних інстинктів.

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За своєю природою коти є хижаками. Вони відстежують рух, стежать за здобиччю та оцінюють обстановку довкола навіть у випадках, якщо їм ніколи не доводилося полювати на здобич — мишу чи пташку.

Науковці зазначають, що панорама за вікном дає достатньо подразників для підтримки цих вроджених реакцій.

«Це частина природної мисливської поведінки котів, яку вони мають практикувати навіть тоді, коли не контактують із дикими тваринами», — пояснюють дослідники.

Тіні, що рухаються, тріпотіння листя, птахи у польоті чи перехожі на вулиці миттєво привертають увагу тварини, і змушують органи чуття кота працювати на повну.

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Зоопсихологи наголошують, що спостереження за вулицею для котів є повноцінним ментальним тренуванням. Кіт безперервно аналізує побачене, стежить за траєкторіями, реагує на звуки та задовольняє власну цікавість.

Навіть ця проста і безкоштовна ментальна стимуляція має величезне значення для добробуту тварини. Це критично важливо для котів, які не виходять на вулицю. Усе тому, що вдома їхнє звичне середовище є бідним на різноманітні подразники.

Одного вікна замало

Хоча вигляд з вікна інколи допомагає котам подолати нудьгу, тваринам потрібне різноманіття. За словами зоологині та дослідниці поведінки котів, докторки Сари Елліс, найкращого результату можна досягти, якщо скомбінувати відразу кілька цікавих речей для кота:

котячі дряпалки;

високі спостережні пункти;

тунелі;

інтерактивні іграшки;

головоломки з їжею.

Це допоможе коту знайти емоційну рівновагу. Окрему увагу фахівці звертають на високі точки. Зручне підвіконня, полиця чи спеціальне котяче дерево дають тварині повний огляд на вулицю і відчуття безпеки, контролю ситуації.

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Якщо облаштувати котячу лежанку біля гарного виду з вікна, кіт матиме значно нижчий рівень стресу.

Якщо кіт проводить багато часу біля відчиненого вікна чи на балконі, господарям потрібно пам’ятати про безпеку тварини. Москітні сітки не можуть утримати кота, якщо він захоче раптово стрибнути чи перевірити їх лапою. Для захисту від падінь встановіть спеціальні сітки «антикішка».

У випадку, коли в кота немає вражень у квартирі, це може призвести до поведінкових розладів. За даними Міжнародного товариства медицини котів та Американської асоціації лікарів-ветеринарів із котячих хвороб, від нудьги коти починають надмірно нявкати, дряпати меблі, виявляти агресію чи нав’язливо вилизувати шерсть.

Саме тому не проганяйте кота, якщо він годинами витріщається у вікно, адже хвостатий здобуває собі корисні враження і робить ментальне тренування.

Чому ваш кіт дивно поводиться

Нагадаємо, неналежна або дивна поведінка котів — від скидання речей, подряпаних меблів і стрибків на стільниці до нічних пробуджень чи відмови від корму — зазвичай зумовлена природними інстинктами, потребою в безпеці та реакцією на поведінку власників.

Багато звичок, зокрема надмірна «розмовність», скидання предметів чи нічні вимоги уваги, закріплюються через реакцію господарів. Водночас дряпання, прагнення висоти та вибір осіб, які не виявляють нав’язливої уваги, є природними способами дослідження простору, маркування території та пошуку безпечного контакту.

Шипіння кота свідчить про невпевненість, виляння хвостом — про стрес чи роздратування, а показ живота є виявом спокою чи готовності до захисту, а не закликом до погладжувань.

Несподівана агресія під час пестощів найчастіше виникає через надмірне збудження, тому важливо робити паузи в контакті.

Крім того, ходіння поза лотком або конфлікти між кількома котами не є помстою чи шкідництвом. Вони сигналізують про проблеми зі здоров’ям, стрес або нестачу ресурсів, таких як миски, дряпки чи місця для відпочинку.

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