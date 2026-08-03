Угоду щодо ракет до Patriot відклали: коли Україна зможе наблизитися до власного виробництва

Patriot / © Twitter

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Переговори про участь України у виробництві ракет-перехоплювачів для систем Patriot просуваються, однак швидкого рішення не очікують. До зими сторони не встигнуть оформити довгострокову домовленість, а запуск виробничих процесів потребуватиме ще більше часу.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

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Йдеться передусім про ракети PAC-3, виробництво та експорт яких суворо контролюють Сполучені Штати.

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«Ми не дозволяємо нікому, крім американських виробників, виготовляти їх у Сполучених Штатах», — пояснив Вітакер.

Угоду до зими не підпишуть

Вітакер наголосив, що Вашингтон обговорює з Україною та європейськими союзниками розширення виробництва засобів протиповітряної оборони. Водночас дипломат застеріг від очікувань, що відповідну угоду вдасться укласти найближчими місяцями.

«Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими», — заявив він.

Це означає, що взимку виробництво ракет не обов’язково вже розпочнеться. Спочатку сторонам необхідно погодити формат співпраці, умови доступу до технологій та механізми захисту секретних розробок.

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Чому США обережні з технологіями PAC-3

Основна увага зосереджена на ракетах PAC-3, призначених для перехоплення балістичних та аеродинамічних цілей. Їхнє виробництво суворо контролюють Сполучені Штати.

За словами Вітакера, США не дозволяють іншим державам самостійно виготовляти такі ракети на американській території. Проте Вашингтон готовий розглядати спільні проєкти, які допоможуть наростити виробничі потужності в Україні та Європі.

«Є можливості спільного виробництва з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу й підтримати оборону України та Європи», — пояснив дипломат.

Переговори вже ведуться

Можливі формати співпраці обговорювали з президентом Володимиром Зеленським, українськими посадовцями та компаніями, які володіють необхідними технологіями.

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Вітакер заявив, що робота над окремими угодами вже триває, однак не уточнив, на якому етапі перебувають переговори та де саме потенційно можуть розмістити виробництво.

Що Україна отримає до укладення угоди

Поки переговори щодо виробництва тривають, США зосереджуються на швидшому забезпеченні України готовими засобами ППО.

Серед можливих рішень — передавання ракет із запасів держав-союзниць та збільшення обсягів їхнього випуску на американських заводах.

Вашингтон також оцінює ризики витоку технологій. Йдеться про недопущення потрапляння секретних оборонних розробок до держав, які США вважають своїми супротивниками.

Раніше конгресмен-республіканець Майк Тернер повідомив, що США та Україна проводять консультації щодо можливого передавання ліцензій і технологій для виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot.

Він закликав президента США Дональда Трампа та Пентагон якнайшвидше просувати переговори, наголосивши на критичній потребі України в засобах захисту від російських балістичних ударів.

Раніше ми писали про те, що у Конгресі рознесли Трампа через «задню» щодо виробництва ракет до Patriot в Україні. Рішення Дональда Трампа відмовитися від попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot за ліцензією викликало нову дискусію у Вашингтоні щодо майбутньої військової підтримки Києва.

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