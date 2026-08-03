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Війна для РФ — у глухому куті: заява Буданова
Голова Офісу президента прокоментував ситуацію на фронті та мобілізацію в Росії.
Війна Росії проти України перебуває у глухому куті, але в Кремлі досі сподіваються досягти своєї мети військовим шляхом.
Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами.
«Це помилкове твердження і всі ці роки доводять це. Війна для них, по суті, у глухому куті. Ну, є якісь бойові дії, є якісь просування наші, їх. Стратегічно вона давно вже в куті», — зазначив Буданов.
Він також порадив не поспішати з прогнозами щодо мобілізації в РФ.
Раніше Кирило Буданов заявив про продовження операції з примусу Росії до миру.
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