ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
832
Час на прочитання
1 хв

Війна для РФ — у глухому куті: заява Буданова

Голова Офісу президента прокоментував ситуацію на фронті та мобілізацію в Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Кирило Буданов

Кирило Буданов

Війна Росії проти України перебуває у глухому куті, але в Кремлі досі сподіваються досягти своєї мети військовим шляхом.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами.

«Це помилкове твердження і всі ці роки доводять це. Війна для них, по суті, у глухому куті. Ну, є якісь бойові дії, є якісь просування наші, їх. Стратегічно вона давно вже в куті», — зазначив Буданов.

Він також порадив не поспішати з прогнозами щодо мобілізації в РФ.

Раніше Кирило Буданов заявив про продовження операції з примусу Росії до миру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
832
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie