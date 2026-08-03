Польща підняла винищувачі через літак РФ: що сталося над Балтійським морем

Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20 / © Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на Х

Реклама

Польські військові літаки здійснили перехоплення російського літака-розвідника Іл-20, який пересувався над акваторією Балтійського моря без поданого плану польоту та з вимкненим пристроєм зв’язку.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Реклама

Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20 — що відомо

За словами очільника польського оборонного відомства, російський літак зафіксували орієнтовно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба. Попри те, що Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі й не порушував державних кордонів Польщі, його політ становив потенційну небезпеку через відсутність зв’язку та вимкнений транспондер.

Реклама

«Збройні Сили Республіки Польща постійно контролюють нашу безпеку в цьому районі та вживають заходів для захисту кордону», — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Загроза нападу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну одна з ракет залетіла в сусідню Польщу. Через це в країні підняли в повітря два винищувачі НАТО. Наразі Альянс тісно співпрацює з польською владою через цей інцидент у повітряному просторі.

Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ця подія є черговим свідченням загрози, яку російські атаки становлять для Європейського Союзу.

До слова, Польща спрямує приблизно 4,8% ВВП країни на оборону через можливе безпосереднє зіткнення з Росією найближчими роками.

Реклама

Новини партнерів