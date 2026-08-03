Польша подняла истребители из-за самолета РФ: что произошло над Балтийским морем

Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20

Реклама

Польские военные самолеты перехватили российский самолет-разведчик Ил-20, который передвигался над акваторией Балтийского моря без плана полета и с выключенным устройством связи.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Реклама

Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 — что известно

По словам главы польского оборонного ведомства, российский самолет зафиксировали ориентировочно в 60 километрах к северо-западу от города Леба. Несмотря на то, что Ил-20 находился в международном воздушном пространстве и не нарушал государственные границы Польши, его полет представлял потенциальную опасность из-за отсутствия связи и отключенный транспондер.

Реклама

«Вооруженные Силы Республики Польша постоянно контролируют нашу безопасность в этом районе и принимают меры по защите границы», — подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, во время массированной атаки на Украину одна из ракет залетела в соседнюю Польшу. Поэтому в стране подняли в воздух два истребителя НАТО. В настоящее время Североатлантический союз тесно сотрудничает с польскими властями в связи с этим инцидентом в воздушном пространстве.

Тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это происшествие является очередным свидетельством угрозы, которую российские атаки составляют для Европейского Союза.

К слову, Польша направит примерно 4,8% ВВП страны на оборону из-за возможного непосредственного столкновения с Россией в ближайшие годы.

Реклама

Новости партнеров