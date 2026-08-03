Дунай катастрофически мелеет: уровень воды упал до исторического минимума

Жара обмелила Дунай / © соцмережі

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Из-за аномально низкого уровня воды на Дунае и Саве в Сербии существенно усложнилось судоходство, а показатели уже превысили исторический максимум 1909 года. Ситуация угрожает грузоперевозкам и требует экономии ресурсов от граждан.

Об этом сообщает RTV.

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Сильное обмеление Дуная — что известно

Как отметил эксперт Здравкович, критическими точками на русле Дуная через Сербию являются Богуево, Бездан, Апатин, Новый Сад, Прахово и участки ниже Джердапа. Кроме того, из-за обмеления проблемы наблюдаются на Саве в пунктах Шабац, Мрдженовац и Камичак.

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«Мы уже превысили исторический максимум 1909 года и есть некоторые прогнозы, что уровень воды в Дунае будет продолжать падать, что значительно усложнит судоходство. Из неофициальных источников мы узнали, что Югославское речное пароходство приостановило судоходство, что очень ответственно по соображениям безопасности», — отметил специалист.

Сообщается, в то время как суда в водах Белграда пока продолжают плавать благодаря достаточной глубине, движение дальше рискованно. Недавняя посадка пассажирского судна на мель уже привела к временной приостановке пассажирских перевозок.

Жара обмелила Дунай / © соцмережі

Влияние на экономику и грузоперевозки

Из-за низкого уровня воды емкость барж сократилась втрое — вместо привычных 1600 тонн они перевозят всего от 400 до 500 тонн.

«Грузоподъемность баржи сейчас составляет одну треть, от 400 до 500 тонн… Уровень воды — это изменчивая категория, но она имеет тенденцию к снижению. Если баржа преодолевала брод на 2,2 метра, то сейчас он уменьшился до 1,2 м. Если уровень воды будет падать, баржа не сможет перевозить на этих маршрутах и в тех водных секторах даже с третью своей транспортной мощности», — пояснил Здравкович.

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Жара обмелила Дунай. / © соцмережі

По словам эксперта, это приводит к уменьшению объемов перевозок, росту цен на единицу товара и необходимости переориентироваться на более дорогие альтернативные виды транспорта — автомобильный и железнодорожный.

Несмотря на то, что соседние страны уже вводят ограничительные меры, у Сербии пока нет причин для паники. Благодаря запасам топлива и питьевой воды ситуация остается контролируемой, однако граждан призывают рациональное потребление ресурсов.

«Мы можем быть спокойными, не создавать паники, но мы, как граждане, можем быть ответственными, уменьшать потребление электроэнергии, отключать некоторых потребителей, которые на самом деле не необходимы, и не тратить питьевую воду зря», — резюмировал Здравкович.

Напомним, на севере Болгарии после того, как уровень воды в реке Дунай опустился до исторически низких отметок, в русле реки обнаружили останки древнего мамонта.

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