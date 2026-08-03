"Уклонисты" не должны комфортно чувствовать себя в обществе: в ОП предложили усложнить им жизнь

Михаил Подоляк / © Getty Images

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Блокировка банковских счетов уклоняющихся от мобилизации людей должна лишить их возможности комфортно пользоваться преимуществами жизни в обществе.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью ведущей Наталии Влащенко.

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Объясняя свою позицию, советник руководителя ОП сравнил уклоняющегося с преступником, которого лишают свободы за совершенное правонарушение.

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«Слово “уклонист” очень интересное, но на самом деле это правонарушение. Это нарушение конкретных законов», - отметил он.

В ходе разговора ведущая спросила, заставит ли арест банковского счета человека изменить поведение или встать на военный учет. Подоляк признал, что автоматически этого не произойдет, однако объяснил такую меру как ограничение возможностей нарушителя.

«Если "уклонисту" в Украине заблокировать счета, тогда он останется без возможности комфортно себя чувствовать в обществе. Так же как вора, которого ловят за правонарушения, сажают и он не может получать удовольствие от проживания в обществе», – заявил советник ОП.

Какие ограничения для “уклонистов” рассматривают в Украине

В Украине подготовили законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан. Среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение в пользовании водительскими правами и получение отдельных административных услуг.

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Об этом сообщила военная омбудсманка Ольга Решетилова. В то же время, она уточнила, что соответствующие документы еще не внесли на рассмотрение Верховной Рады.

«Речь идет об ограничениях в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, арестах счетов и так далее», — сказала Решетилова.

Адвокат Сергей Старенький пояснил, что к административным относятся, в частности, услуги ЦНАПов, регистрация места жительства, брака и прав на имущество, получение справок, оформление загранпаспорта, а также выдача или обмен водительского удостоверения.

По его словам, банковские услуги не относятся к административным. Однако банк может потребовать действующие документы для проверки личности, а при отсутствии действительного паспорта — отказать в обслуживании.

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Отдельная блокировка счетов, отметил адвокат, станет возможно только в случае принятия специального закона, который будет прямо предусматривать такой механизм.

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