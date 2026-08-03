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Временная защита для украинцев в ЕС: что изменится и как новые правила затронут «ухилянтов»
Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Но новые прибывшие украинцы призывного возраста должны будут доказать исполнение воинского долга.
Европейский Союз продлил статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Впрочем, не для всех. Страны-члены утвердили новую норму в отношении украинцев призывного возраста. Для получения статуса нужно доказать, что человек не уклоняется от исполнения воинской обязанности в Украине. Для этого нужно показать штамп о легальном пересечении границы и освобождающих от службы в армии, или документы, подтверждающие выполнение требований украинского законодательства о мобилизации.
Относительно этой нормы в ЕС очень долго шли ожесточенные дебаты. Многие юристы убеждали, что такое нововведение можно будет легко обжаловать. Впрочем, после официальной публикации в журнале ЕС, а это произойдет в ближайшее время, новые правила вступят в силу. Новоприбывшие граждане Украины, подлежащие призыву, должны будут доказать исполнение своих воинских обязанностей, чтобы получить статус временной защиты.
«Принимая во внимание изменчивые оборонные потребности Украины, временная защита в дальнейшем будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС», — объяснили в Совете ЕС.
Как теперь будет происходить получение украинцами, которые вынуждены бежать от войны, статуса временной защиты в ЕС? Какие еще нововведения обсуждались, но так и не были приняты? Читайте в материале ТСН.ua.
Временную защиту продолжили: но главная проблема осталась
Напомним, что Европейский Союз активировал механизм временной защиты для украинцев в марте 2022 г. в ответ на полномасштабную войну России. Граждане Украины, нашедшие убежище в ЕС, получили право на проживание и жилье, медицинскую помощь, социальное обеспечение, доступ к рынку труда и образование для детей.
Сейчас в странах-членах ЕС временную защиту имеют 4,4 млн. украинцев. Больше всего в Германии — почти 1,3 млн (29,3% от общего количества в ЕС), Польше — 967 тыс. и Испании — 267 тыс. По данным Eurostat, 43,4% среди получивших временную защиту — взрослые женщины. Несовершеннолетние — 29,8%. Мужчины — 26,8%.
В то же время в ЕС постоянно отмечали, что соответствующий статус защиты для украинцев временный (что собственно и вытекает из его названия). В прошлом году, когда ЕС продлевал временную защиту для украинцев до марта 2027 года, в ЕС разработали рекомендации для стран-членов по скоординированному переходу от статуса временной защиты для украинских граждан-искателей прибежища, находящихся в разных странах-членах блока, к национальным правовым статусам: разрешения на проживание на основе работ, долгосрочного резидента и т.д.
Весной ТСН.ua уже писал, что скоординированного перехода не произошло из-за неподготовленности соответствующих государственных органов стран-членов ЕС. Например, Германия и Польша, где сейчас находится наибольшее количество украинцев, просто не смогут проработать такое огромное количество заявок, ведь речь идет о миллионах украинских граждан в этих странах. Однако такой переход, как говорят в Еврокомиссии, должен состояться до марта 2028 года.
Правда, Испания уже начала выдавать украинцам национальные виды на жительство. Это не массовый автоматический переход по временной защите. Речь идет о возможности подать заявление на другой вид вида на жительство в Испании на основе трудоустройства, предпринимательской деятельности, обучения, воссоединения семьи и т.д. При этом период пребывания под временной защитой засчитывается в общий срок, необходимый для получения долгосрочного вида на жительство.
«Ухилянтов» не пустят: какие нормы так и не приняли
ТСН.ua неоднократно писал, как в течение как минимум последних двух лет разные европейские политики и должностные лица призывали больше не пускать в ЕС украинских мужчин призывного возраста, лишить их социальных выплат и т.д. Во время визита в Берлин в апреле этого года Владимир Зеленский заявлял, что соответствующие службы Украины и Германии должны заняться вопросом возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста.
Юристы же предупреждали, что любые такие решения по украинцам в ЕС под временной защитой, подлежащие призыву, можно будет легко обжаловать. А решения об экстрадиции «ухилянтов» — выехавших в страны-члены ЕС незаконно — будут долгими и могут еще больше перегрузить украинские суды. Ведь в каждом таком случае необходимо решение украинского суда для его дальнейшего направления в соответствующие органы государств Союза.
В то же время, как сообщали западные СМИ, именно официальный Киев долго работал с соответствующими органами Европейского Союза по ограничению предоставления украинским мужчинам призывного возраста статуса временной защиты. И официальный Брюссель принял решение. Пока он еще не опубликован в Официальном журнале ЕС, поэтому точной формулировки принятого нововведения нет.
Однако в пресс-службе Совета ЕС сообщили, что речь идет о вновь прибывших военнообязанных украинцах, которым нужно доказать, что они не уклоняются от призыва и законно пересекли границу, чтобы получить статус временной защиты в ЕС. То есть, как видим, официальные органы Европейского Союза сознательно избежали упоминания только об украинских мужчинах призывного возраста, чтобы решение нельзя было обжаловать из-за, например, дискриминации по статье. К тому же, как подчеркивают юристы, даже такое нововведение не означает, что подлежащие призыву украинцы не смогут легализоваться в ЕС, напоминая о возможности получения статуса беженца. Однако такие заявки обычно рассматриваются очень долго, а условия предоставления такого статуса в каждой стране-члене ЕС отличаются.
Также очень долго на достаточно высоком уровне в ЕС обсуждалась возможность ограничения права на получение временной защиты гражданами Украины из безопасных регионов. Однако пока от этого решили отказаться.
Правда, напомним, с марта 2026 года Норвегия, не являющаяся членом Евросоюза, ограничила предоставление временной коллективной защиты украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Швейцария, которая также не является членом Евросоюза, еще с ноября 2025 не предоставляет статус защиты украинцам из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.