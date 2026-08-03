Временная защита для украинцев в ЕС: что изменится и как новые правила затронут «ухилянтов»

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Европейский Союз продлил статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Впрочем, не для всех. Страны-члены утвердили новую норму в отношении украинцев призывного возраста. Для получения статуса нужно доказать, что человек не уклоняется от исполнения воинской обязанности в Украине. Для этого нужно показать штамп о легальном пересечении границы и освобождающих от службы в армии, или документы, подтверждающие выполнение требований украинского законодательства о мобилизации.

Относительно этой нормы в ЕС очень долго шли ожесточенные дебаты. Многие юристы убеждали, что такое нововведение можно будет легко обжаловать. Впрочем, после официальной публикации в журнале ЕС, а это произойдет в ближайшее время, новые правила вступят в силу. Новоприбывшие граждане Украины, подлежащие призыву, должны будут доказать исполнение своих воинских обязанностей, чтобы получить статус временной защиты.

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«Принимая во внимание изменчивые оборонные потребности Украины, временная защита в дальнейшем будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС», — объяснили в Совете ЕС.

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Как теперь будет происходить получение украинцами, которые вынуждены бежать от войны, статуса временной защиты в ЕС? Какие еще нововведения обсуждались, но так и не были приняты? Читайте в материале ТСН.ua.

Временную защиту продолжили: но главная проблема осталась

Напомним, что Европейский Союз активировал механизм временной защиты для украинцев в марте 2022 г. в ответ на полномасштабную войну России. Граждане Украины, нашедшие убежище в ЕС, получили право на проживание и жилье, медицинскую помощь, социальное обеспечение, доступ к рынку труда и образование для детей.

Сейчас в странах-членах ЕС временную защиту имеют 4,4 млн. украинцев. Больше всего в Германии — почти 1,3 млн (29,3% от общего количества в ЕС), Польше — 967 тыс. и Испании — 267 тыс. По данным Eurostat, 43,4% среди получивших временную защиту — взрослые женщины. Несовершеннолетние — 29,8%. Мужчины — 26,8%.

В то же время в ЕС постоянно отмечали, что соответствующий статус защиты для украинцев временный (что собственно и вытекает из его названия). В прошлом году, когда ЕС продлевал временную защиту для украинцев до марта 2027 года, в ЕС разработали рекомендации для стран-членов по скоординированному переходу от статуса временной защиты для украинских граждан-искателей прибежища, находящихся в разных странах-членах блока, к национальным правовым статусам: разрешения на проживание на основе работ, долгосрочного резидента и т.д.

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Весной ТСН.ua уже писал, что скоординированного перехода не произошло из-за неподготовленности соответствующих государственных органов стран-членов ЕС. Например, Германия и Польша, где сейчас находится наибольшее количество украинцев, просто не смогут проработать такое огромное количество заявок, ведь речь идет о миллионах украинских граждан в этих странах. Однако такой переход, как говорят в Еврокомиссии, должен состояться до марта 2028 года.

Правда, Испания уже начала выдавать украинцам национальные виды на жительство. Это не массовый автоматический переход по временной защите. Речь идет о возможности подать заявление на другой вид вида на жительство в Испании на основе трудоустройства, предпринимательской деятельности, обучения, воссоединения семьи и т.д. При этом период пребывания под временной защитой засчитывается в общий срок, необходимый для получения долгосрочного вида на жительство.

«Ухилянтов» не пустят: какие нормы так и не приняли

ТСН.ua неоднократно писал, как в течение как минимум последних двух лет разные европейские политики и должностные лица призывали больше не пускать в ЕС украинских мужчин призывного возраста, лишить их социальных выплат и т.д. Во время визита в Берлин в апреле этого года Владимир Зеленский заявлял, что соответствующие службы Украины и Германии должны заняться вопросом возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста.

Юристы же предупреждали, что любые такие решения по украинцам в ЕС под временной защитой, подлежащие призыву, можно будет легко обжаловать. А решения об экстрадиции «ухилянтов» — выехавших в страны-члены ЕС незаконно — будут долгими и могут еще больше перегрузить украинские суды. Ведь в каждом таком случае необходимо решение украинского суда для его дальнейшего направления в соответствующие органы государств Союза.

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В то же время, как сообщали западные СМИ, именно официальный Киев долго работал с соответствующими органами Европейского Союза по ограничению предоставления украинским мужчинам призывного возраста статуса временной защиты. И официальный Брюссель принял решение. Пока он еще не опубликован в Официальном журнале ЕС, поэтому точной формулировки принятого нововведения нет.

Однако в пресс-службе Совета ЕС сообщили, что речь идет о вновь прибывших военнообязанных украинцах, которым нужно доказать, что они не уклоняются от призыва и законно пересекли границу, чтобы получить статус временной защиты в ЕС. То есть, как видим, официальные органы Европейского Союза сознательно избежали упоминания только об украинских мужчинах призывного возраста, чтобы решение нельзя было обжаловать из-за, например, дискриминации по статье. К тому же, как подчеркивают юристы, даже такое нововведение не означает, что подлежащие призыву украинцы не смогут легализоваться в ЕС, напоминая о возможности получения статуса беженца. Однако такие заявки обычно рассматриваются очень долго, а условия предоставления такого статуса в каждой стране-члене ЕС отличаются.

Также очень долго на достаточно высоком уровне в ЕС обсуждалась возможность ограничения права на получение временной защиты гражданами Украины из безопасных регионов. Однако пока от этого решили отказаться.

Правда, напомним, с марта 2026 года Норвегия, не являющаяся членом Евросоюза, ограничила предоставление временной коллективной защиты украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Швейцария, которая также не является членом Евросоюза, еще с ноября 2025 не предоставляет статус защиты украинцам из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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