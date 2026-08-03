Самое сложное испытание с 2022 года: как Украина готовится к зиме под прицелом ракет РФ

Какой будет грядущая зима

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Украинские чиновники, руководители оборонных предприятий и эксперты по нацбезопасности готовятся к очередной чрезвычайно тяжелой зиме. В Киеве опасаются, что новые атаки РФ на энергетическую инфраструктуру могут стать самым строгим испытанием за все время полномасштабной войны.

Об этом говорится в статье CNBC.

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Защита энергетики — приоритет №1

Еще с апреля Президент Украины Владимир Зеленский отмечал необходимость полноценной подготовки и надежной защиты энергетических объектов к новому отопительному сезону.

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В прошлом месяце на фоне перезагрузки правительства Сергей Корецкий был утвержден в должности премьер-министра. Зеленский подчеркнул, что эксочельщик «Нафтогаза» должен помочь сохранить жизнь украинцев и «обеспечить успешное прохождение зимы». Правительственные перестановки аналитики связывают с необходимостью улучшить координацию и перезапустить институциональные процессы перед холодами.

Кроме внутренних реформ Украина укрепляет оборону объектов энергетики, накапливает резервы топлива и стремится привлечь дополнительное финансирование от партнеров, в том числе из пакета поддержки ЕС на 90 миллиардов евро.

Острый дефицит ПВО и позиция США

Опасения усугубляются тем, что в последние недели Россия увеличила количество ракетных ударов по украинским городам, пытаясь воспользоваться дефицитом противобаллистических перехватчиков.

Украина остается критически зависимой от американских систем Patriot PAC-3, несмотря на то, что отечественные производители дронов и вооружения пытаются создать собственные противоракетные технологии.

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«Мы пытаемся сжать в несколько лет программу, разработка которой обычно занимает 20–30 лет. Но это не то, что можно сделать за три месяца до зимы», — отметила в комментарии CNBC Ирина Терех, СЕО компании-производителя беспилотников Fire Point. Она подчеркнула, что эта зима будет не легче, а, вероятно, даже тяжелее предыдущей.

В то же время вопрос поставки и производства ПВО остается во взвешенном состоянии. Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью Financial Times заявил, что еще не принял решения о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики для систем Patriot на собственных мощностях. Зеленский, со своей стороны, в очередной раз призвал партнеров предоставить больше ПВО, подчеркнув, что от этого зависят реальные человеческие жизни.

Прогноз ISW и экспертов: Волкер видит предел возможностей Путина

Бывший спецпредставитель США в НАТО Курт Волкер (ныне член совещательного совета компании DTEK) уверен, что Владимир Путин снова попытается использовать зиму как оружие, чтобы выбить электро- и теплогенерацию Украины. Однако, по его словам, Украина лучше готова к баллистическим атакам, чем в прошлом.

Волкер убежден, что стратегически Путин двигается к поражению:

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Потери врага РФ не способна компенсировать потери на поле боя.

Удары ВСУ по тылам: украинские атаки на российские НПЗ и экспортную инфраструктуру истощают бюджет Кремля.

Предел ресурсов: удары по логистическим узлам (таким как Wildberries) увеличивают цену войны для российского бизнеса.

«Путин будет воевать, пока это не будет угрожать самому российскому государству, но его возможности становятся ограниченными. Я думаю, он будет продолжать давить зимой, считая это преимуществом, но к весне столкнется с жесткими лимитами своей агрессии и вынужден будет согласиться на прекращение огня», — заявил Волкер.

Несмотря на собственные успехи и наращивание дальнобойных ударов по РФ, в Украине осознают, что самостоятельно пройти эту зиму без поддержки Запада будет очень сложно.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, специалист НАН Украины по вопросам качества жизни населения Людмила Черенько заявила о том, что если Россия снова будет массированно обстреливать Киев и будут блекауты, многие киевляне могут временно уехать из города. Однако массово ехать в деревни или за границу люди не будут. Власти советуют киевлянам заранее подготовить собственный план Б, чтобы разгрузить инфраструктуру столицы.

По словам эксперта, сегодня важно заранее подготовить запасные варианты на случай повторения кризисных ситуаций минувшей зимой, ведь государство и местные власти не смогут полностью взять на себя организационные и финансовые затраты на переселение горожан.

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