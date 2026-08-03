Вы пожалеете, что посадили их: 5 цветов, которые самосеются повсюду и никогда не покинут ваш сад

Аквилегия / © ТСН

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Может ли в вашем саду быть слишком много цветов? Трудно поверить, но ответ может быть именно таким. «Слишком много» в этом контексте просто означает больше, чем вы хотели. Хотя посадка самосева цветов может казаться хорошей идеей в первые несколько лет, вам может надоесть видеть одни и те же цветы, которые год за годом заполняют ваш ландшафт, особенно в тех частях сада, где вы их не хотите. После того как они приживутся, от них будет трудно избавиться.

Самосевающиеся растения делают работу за вас. Вы сажаете их один раз, а потом они самосеются и каждый год дают новые цветы. Но они часто появляются в ещё большем количестве, и в итоге их становится трудно контролировать или удалять. Вы можете предотвратить эту проблему, избегая цветов, которые наиболее обильно самосеются.

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GardeningKnowHow назвал пять цветов, относящихся к этой категории. Прежде чем посадить их, убедитесь, что они вам нравятся — ведь они будут цвести ещё долго.

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Самосеющиеся цветы, о которых вы можете пожалеть

Внимательно ознакомьтесь с этим списком самосеющихся цветов. Если вы их любите и уверены, что будете любить их всегда, смело сажайте их. В противном случае найдите другой цветок для посадки, который не так активно самосеется.

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак / © Credits

Это цветок-символ Калифорнии. Маки выглядят нежными, но на самом деле они крепкие, как гвозди. Они обильно цветут на бедной, сухой почве, а когда отмирают, образуют длинные семенные коробочки, которые разбрасывают крошечные семена повсюду. Их глубокий стержневой корень позволяет им выживать даже в периоды засухи, но этот же стержневой корень также затрудняет искоренение мака после того, как он прижился.

Сладкий алиссум

Сладкий алиссум

Возможно, вы знакомы с этим популярным низкорослым однолетним растением, отличающимся сладким медовым ароматом и крошечными белыми, розовыми или фиолетовыми цветками. Сладкий алиссум (Lobularia maritima) создает красочный ковер из мелких цветков, покрывающих ваш сад или ландшафт. От семян до цветка они развиваются менее чем за два месяца.

Лучшие моменты в жизни алисума приходятся на прохладную погоду — он лучше всего цветет весной и осенью. Осенью крошечные семена этого однолетнего растения разлетаются по всей грядке, иногда попадают в трещины и на дорожки. Это очень плодовитое самосеющее растение, которое неустанно прорастает год за годом.

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Незабудка

Незабудка / © Credits

Незабудки (Myosotis spp.) — ещё одно растение, которое можно назвать плодовитым самосевом. Эти красивые тенелюбивые цветы создадут в апреле и мае великолепное низкорослое облако из синих цветков с желтыми или белыми глазками. Цветки мелкие, с пятью лепестками, и появляются густыми соцветиями весной.

Но незабудки более выносливы, чем может показаться на первый взгляд из-за их нежного вида. Как только они приживаются, эти чудесные цветы устремляют взгляд в будущее. В конце лета они рассыпают бесчисленное количество тёмных семян.

Аквилегия

Аквилегия / © Associated Press

Большинство выносливых самосевных растений, представленных в этой статье, на первый взгляд выглядят изысканно и романтично. Но мало что может сравниться с лирической красотой эфемерной и очаровательной орлицы (Aquilegia spp.), когда она цветет с апреля по июнь.

Этот потрясающе красивый цветок имеет маленькие колокольчатые цветки с пятью лепестками, расположенные на пяти длинных, отклоненных назад побегах. Лепестки могут быть красными, розовыми, лавандовыми, синими, жёлтыми или белыми — либо представлять собой сочетание этих оттенков. У растения кружевные сине-зелёные листья, которые также привлекают внимание.

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Но аквилегии дают семена после цветения. Когда семенные коробочки высыхают, они свободно рассыпают семена. Крошечные семена могут падать на землю возле растения, но также могут переноситься ветром. Они быстро прорастают, независимо от того, попадают ли они на полное солнце, в полутень или в глубокую тень.

Фиалка трехцветная

Фиалка трехцветная / © Credits

Фиалка трёхцветная (Viola tricolor) — это маленький трёхцветный цветок, который вызывает улыбку. Цветочные «личики» — это весёлые оттенки фиолетового, жёлтого и белого, и они появляются на компактных растениях. Кроме того, эти растения любят прохладную погоду, они лучше всего цветут весной и осенью, а не летом.

Является ли аиалка трехцветная растением, которое можно пересевать? Еще как! Она так свободно пересевается, что одна небольшая посадка может годами покрывать клумбу ковром. Она действительно может самосеваться и расти практически в любом месте, поэтому ищите цветы не только на садовых грядках, но и вдоль дорожек, на гравийных подъездах и даже между ступенями.

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