Стоит ли обрезать розы, если цветы отмирают: что советует эксперт

Роза / © ТСН

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Стоит ли обрезать розы после того, как цветы отцветут, и как лучше всего ухаживать за этими замечательными растениями.

The Spruce пообщался с Аароном Стейлом, который является экспертом в области садоводства.

Стоит ли обрезать розы, если цветы отмирают

Удаление отцветших цветков с растений помогает перенаправить энергию растения с поддержания этих отцветших цветков на образование новых листьев и цветков, а также на общий рост. Розы не являются исключением.

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Современные розы, такие как чайно-гибридные, грандифлорные и флорибунды, следует обрезать, чтобы сэкономить энергию и стимулировать повторное цветение.

Если ваш куст розы находится на первом году роста, удалите отцветшие цветы чуть выше верхней кисти из 3 листьев. Не обрезайте и не подрезайте более агрессивно, поскольку растению необходимо достаточное количество листьев для производства питательных веществ. Взрослые розы можно обрезать более интенсивно.

Рекомендуется завершить обрезку гибридных чайных, грандифлорных и флорибундовых растений в конце августа или в сентябре, в зависимости от вашей зоны морозостойкости.

Цветки в конце лета следует оставлять, чтобы на розе сформировались шиповник или плоды. Развитие шиповника замедляет рост растения и помогает подготовить его к зиме.

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Как обрезать розы

При удалении отцветших цветов используйте ручные секаторы и срезайте примерно на полсантиметра выше завязки листа.

Срежьте под углом 45 градусов, чтобы вода из опрыскивателей или дождя стекала с побега. Прямой срез может задерживать воду, что способствует размножению бактерий или грибков.

При обрезке отцветших цветков у укоренившихся роз стебель следует обрезать до 5-листкового листа. Всегда старайтесь оставлять не менее двух 5-листковых листьев на каждом побеге розы.

Конец лета также является подходящим временем для выборочной обрезки кустов роз и удаления любых нежелательных побегов. У роз часто появляются побеги, растущие из корневой системы.

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После обрезки роз сгребите или соберите обрезки, чтобы предотвратить заболевания.

Розы / © ТСН

Старинные розы считаются «самоочищающимися» и не требуют обрезки отцветших цветков. Кустарниковые или ландшафтные розы будут продолжать цвести в течение всего вегетационного периода без отцветших цветков. Однако обрезка отцветших цветков улучшит внешний вид растения и, возможно, будет способствовать более обильному цветению.

Почему ваши розы погибли

Если ваши розы увядают быстрее, чем должны, это может быть вызвано несколькими факторами. С помощью некоторых изменений в ваших садоводческих привычках эту проблему можно устранить, чтобы ваши розы пышно цвели.

Неправильный полив. Как избыточный, так и недостаточный полив могут вызвать стресс у роз, из-за чего они слишком быстро теряют цветы.

Плохая почва. Для здорового роста розам нужна богатая питательными веществами, хорошо дренированная почва.

Неправильное удобрение. Слишком мало удобрений снижает образование цветков, а использование удобрений с высоким содержанием азота приводит к чрезмерному росту листьев и уменьшению количества цветков.

Вредители и болезни растений. Тля, паутинный клещ, чёрная пятнистость или мучнистая роса могут ослабить розы и помешать образованию цветков.

Погодный стресс. Чрезмерные дожди и высокие или низкие температуры могут привести к быстрой гибели цветков роз.

Что делать с розами после того, как цветы отцветут

После того как розы перестали цвести в конце лета, регулярно поливайте растения и добавьте слой мульчи, чтобы помочь сохранить влагу и защитить растения от предстоящего похолодания. Лучшее время для обрезки роз — период между концом зимы и ранней весной, до того, как начнут появляться бутоны.

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Обрезайте розы под углом 45 градусов над глазком бутона, наклонив их вниз с противоположной от глазка стороны стебля. Удалите все веточки, тоньше карандаша, перекрещивающиеся ветки, а также все мертвые или больные ветки.

Конечная цель — поддерживать V-образную форму, или форму вазы, с несколькими равномерно расположенными основными побегами, прорастающими из земли. Новые розы следует слегка обрезать в течение первого года, так как это обеспечивает максимально здоровый рост.

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