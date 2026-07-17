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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
2 мин

Селёдка «по-королевски»: рецепт закуски, которая становится ещё вкуснее через несколько дней

Селёдка «по-королевски» — это нежное сочетание соленой селёдки, сочного яблока, зеленого горошка и кремового соуса. А главный секрет вкуса — приготовить закуску заранее и дать ей время настояться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Селёдка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie

Селёдка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогер Моника Молецкая признается, что по этому рецепту сельдь уже много лет готовят в её семье. Лучше всего селёдку «по-королевски» готовила её бабушка, но со временем блогеру удалось максимально приблизиться к тому самому знакомому вкусу.

Именно поэтому эта закуска традиционно занимает почетное место на праздничном столе. К тому же она очень удобна для хозяек, салат можно приготовить за четыре-пять дней до праздника, а за два дня до подачи добавить вареные яйца. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются, а вкус станет ещё насыщеннее и гармоничнее.

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Ингредиенты

Для салата

  • филе сельди — 6 шт.

  • светлая часть зеленого лука — 50 г

  • кислое яблоко — ½ шт.

  • маринованные огурцы — 4 шт.

  • консервированный зеленый горошек — 200 г

  • измельченная петрушка — 1 ст. л.

  • яйца, сваренные вкрутую — 3–4 шт.

Для соуса

  • майонез — 3 ст. л.

  • густая сметана — 2 ст. л

  • горчица — 1 ст. л

  • уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

  • мелко нарезанный укроп — 1 ст. л

  • чёрный перец

  • соль

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала сельдь нужно промыть и замочить в холодной воде или молоке примерно на один-два часа. Это поможет сделать её вкус мягче и менее солёным.

  2. Затем филе обсушивают и нарезают тонкими полосками.

  3. Лук нарезают тонкими кольцами или полукольцами и обдают кипятком через сито. Такой трютик устраняет лишнюю остроту и оставляет только нежный вкус.

  4. После этого порей нужно хорошо обсушить.

  5. Яблоко и маринованные огурцы нарезают тонкой соломкой, а консервированный горошек тщательно отцеживают от жидкости.

  6. Для соуса смешивают майонез, сметану, горчицу, уксус или лимонный сок и измельченный укроп.

  7. Заправку приправляют черным перцем, а при необходимости добавляют совсем немного соли.

  8. В большой миске смешивают сельдь, лук-порей, зеленый горошек, яблоко, огурцы и петрушку.

  9. Затем все ингредиенты заливают соусом и тщательно перемешивают.

  10. После этого салат нужно поставить в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились.

  11. Если планируете готовить блюдо заранее, вареные яйца лучше добавить примерно за два дня до подачи, так закуска станет ещё сытнее и нежнее.

Селедец «по-королевски» — это тот случай, когда простое домашнее блюдо легко превращается в украшение праздничного стола.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
54
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