Селёдка «по-королевски»: рецепт закуски, которая становится ещё вкуснее через несколько дней

Селёдка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

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Фудблогер Моника Молецкая признается, что по этому рецепту сельдь уже много лет готовят в её семье. Лучше всего селёдку «по-королевски» готовила её бабушка, но со временем блогеру удалось максимально приблизиться к тому самому знакомому вкусу.

Именно поэтому эта закуска традиционно занимает почетное место на праздничном столе. К тому же она очень удобна для хозяек, салат можно приготовить за четыре-пять дней до праздника, а за два дня до подачи добавить вареные яйца. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются, а вкус станет ещё насыщеннее и гармоничнее.

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Ингредиенты

Для салата

филе сельди — 6 шт.

светлая часть зеленого лука — 50 г

кислое яблоко — ½ шт.

маринованные огурцы — 4 шт.

консервированный зеленый горошек — 200 г

измельченная петрушка — 1 ст. л.

яйца, сваренные вкрутую — 3–4 шт.

Для соуса

майонез — 3 ст. л.

густая сметана — 2 ст. л

горчица — 1 ст. л

уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

мелко нарезанный укроп — 1 ст. л

чёрный перец

соль

Селедка «по-королевски» instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготовление

Сначала сельдь нужно промыть и замочить в холодной воде или молоке примерно на один-два часа. Это поможет сделать её вкус мягче и менее солёным. Затем филе обсушивают и нарезают тонкими полосками. Лук нарезают тонкими кольцами или полукольцами и обдают кипятком через сито. Такой трютик устраняет лишнюю остроту и оставляет только нежный вкус. После этого порей нужно хорошо обсушить. Яблоко и маринованные огурцы нарезают тонкой соломкой, а консервированный горошек тщательно отцеживают от жидкости. Для соуса смешивают майонез, сметану, горчицу, уксус или лимонный сок и измельченный укроп. Заправку приправляют черным перцем, а при необходимости добавляют совсем немного соли. В большой миске смешивают сельдь, лук-порей, зеленый горошек, яблоко, огурцы и петрушку. Затем все ингредиенты заливают соусом и тщательно перемешивают. После этого салат нужно поставить в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились. Если планируете готовить блюдо заранее, вареные яйца лучше добавить примерно за два дня до подачи, так закуска станет ещё сытнее и нежнее.

Селедец «по-королевски» — это тот случай, когда простое домашнее блюдо легко превращается в украшение праздничного стола.

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