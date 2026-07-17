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Селёдка «по-королевски»: рецепт закуски, которая становится ещё вкуснее через несколько дней
Селёдка «по-королевски» — это нежное сочетание соленой селёдки, сочного яблока, зеленого горошка и кремового соуса. А главный секрет вкуса — приготовить закуску заранее и дать ей время настояться.
Фудблогер Моника Молецкая признается, что по этому рецепту сельдь уже много лет готовят в её семье. Лучше всего селёдку «по-королевски» готовила её бабушка, но со временем блогеру удалось максимально приблизиться к тому самому знакомому вкусу.
Именно поэтому эта закуска традиционно занимает почетное место на праздничном столе. К тому же она очень удобна для хозяек, салат можно приготовить за четыре-пять дней до праздника, а за два дня до подачи добавить вареные яйца. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются, а вкус станет ещё насыщеннее и гармоничнее.
Ингредиенты
Для салата
филе сельди — 6 шт.
светлая часть зеленого лука — 50 г
кислое яблоко — ½ шт.
маринованные огурцы — 4 шт.
консервированный зеленый горошек — 200 г
измельченная петрушка — 1 ст. л.
яйца, сваренные вкрутую — 3–4 шт.
Для соуса
майонез — 3 ст. л.
густая сметана — 2 ст. л
горчица — 1 ст. л
уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
мелко нарезанный укроп — 1 ст. л
чёрный перец
соль
Приготовление
Сначала сельдь нужно промыть и замочить в холодной воде или молоке примерно на один-два часа. Это поможет сделать её вкус мягче и менее солёным.
Затем филе обсушивают и нарезают тонкими полосками.
Лук нарезают тонкими кольцами или полукольцами и обдают кипятком через сито. Такой трютик устраняет лишнюю остроту и оставляет только нежный вкус.
После этого порей нужно хорошо обсушить.
Яблоко и маринованные огурцы нарезают тонкой соломкой, а консервированный горошек тщательно отцеживают от жидкости.
Для соуса смешивают майонез, сметану, горчицу, уксус или лимонный сок и измельченный укроп.
Заправку приправляют черным перцем, а при необходимости добавляют совсем немного соли.
В большой миске смешивают сельдь, лук-порей, зеленый горошек, яблоко, огурцы и петрушку.
Затем все ингредиенты заливают соусом и тщательно перемешивают.
После этого салат нужно поставить в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились.
Если планируете готовить блюдо заранее, вареные яйца лучше добавить примерно за два дня до подачи, так закуска станет ещё сытнее и нежнее.
Селедец «по-королевски» — это тот случай, когда простое домашнее блюдо легко превращается в украшение праздничного стола.