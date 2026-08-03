Не только Европа: страна в Азии заинтересовалась украинскими военными технологиями

Украинский морской дрон / © Associated Press

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Филиппины заинтересованы в украинских разработках беспилотников, поскольку напряженность в Южнокитайском море сохраняется. Кроме того, эта страна исследует, какие уроки обороны она может извлечь из опыта Киева.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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«Переломный момент» для Манилы

Некоторые аналитики считают предложенное партнерство с Украиной в сфере беспилотников потенциальным переломным моментом для Манилы.

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Впрочем, есть те, кто призывает Филиппины сначала оценить, подходит ли тактика использования украинских дронов для Манилы. Они считают, что адаптировать технологии поля боя к морским противостояниям в серой зоне будет непросто.

24 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с филиппинской делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Сальвадором Мисоном во время его первого официального визита в Киев. Согласно заявлению офиса ОП, обе стороны договорились начать работу над возможным соглашением о дронах, углубляя оборонные отношения.

Основатель манильского аналитического центра Международного сотрудничества в области развития и безопасности считает, что более тесное сотрудничество с Украиной может существенно усилить возможности Филиппин для сдерживания сил в море.

Какое препятствие для Филиппин

Однако политическая аналитика из Университета Центрального Ланкашира Сильвия Моника Горская предупредила о препятствиях:

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экспортный контроль,

права интеллектуальной собственности,

военно-чувствительные технические данные

Филиппинские аналитики высоко ценят знание украинских военных в выявлении оперативных пробелов, учете обратной связи с поля боя и быстром масштабировании производства. Впрочем, они сомневаются, что борющаяся за свое выживание страна вряд ли станет массовым поставщиком военной техники. Самым ценным уроком, который Филиппины могут извлечь из опыта Украины, является ее способность к инновациям.

Разработка Украиной морских беспилотных систем также показывает, что дроны могут влиять на военно-морские расчеты, не требуя традиционного флота для голубых вод. Но серая зона Южнокитайского моря — это не поле боя на Черном море», — подчеркнул профессор геополитики Арно Лево.

Он считает, что для Филиппин дроны будут более полезны для сбора доказательств и постоянного наблюдения, чем для боевых действий. Целью в Южнокитайском море является не истощение войск на поле боя, а стойкое сдерживание и тщательное управление эскалацией.

Аналитики говорят, что успех предложенного соглашения по дронам в Маниле будет зависеть как от финансирования, производственных мощностей и прав интеллектуальной собственности, так и от того, сколько технологий фактически переходит из рук в руки.

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Украинские дроны интересуют партнеров — что известно

Напомним, что украинские дроны могут встать на вооружение США. Америка запускает масштабный отбор безэкипажных катеров. Среди технологий оказались украинские разработки Magura. По итогам конкурса победители смогут получить контракты на покупку общей стоимостью до 200 миллионов долларов США.

Издание The Guardian проанализировало успешность украинских дронов, атакующих российские объекты. Они считают, что беспилотники меняют ход войны, перекинувшейся на территорию России.

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