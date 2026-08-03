ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Жара испортила дорогу: на трассе Киев — Ковель затруднено движение из-за деформации асфальта (видео)

Из-за высокой температуры воздуха на трассе Киев — Ковель — Ягодин деформировалось дорожное покрытие, следовательно, движение транспортных средств затруднено в обоих направлениях.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Жара испортила дорогу

Жара испортила дорогу / © скриншот с видео

В Житомирской области аномальная жара привела к повреждению стратегической автодороги.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Житомирской области в Telegram и призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок.

Аварийная ситуация произошла на 125-м километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин, вблизи села Иосифовка. Из-за длительной высокой температуры воздуха дорожное покрытие деформировалось и поднялось, образовав опасное препятствие для транспорта.

Как организовано движение

Проезд на этом участке затруднен в обоих направлениях. Для водителей организована временная схема проезда: объезд осуществляется по обочине.

На месте происшествия уже работают соответствующие профильные службы для скорейшей ликвидации последствий деформации.

Деформування та підняття дорожнього покриття поблизу села Йосипівка / © Патрульная полиция Житомирской области в Telegram

Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием, быть внимательными за рулем и заранее корректировать свои маршруты.

Ранее мы писали, что в Украину идет африканская жара с температурами до +38°C, которая будет удерживаться минимум неделю.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie