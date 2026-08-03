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- Украина
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Жара испортила дорогу: на трассе Киев — Ковель затруднено движение из-за деформации асфальта (видео)
Из-за высокой температуры воздуха на трассе Киев — Ковель — Ягодин деформировалось дорожное покрытие, следовательно, движение транспортных средств затруднено в обоих направлениях.
В Житомирской области аномальная жара привела к повреждению стратегической автодороги.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Житомирской области в Telegram и призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок.
Аварийная ситуация произошла на 125-м километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин, вблизи села Иосифовка. Из-за длительной высокой температуры воздуха дорожное покрытие деформировалось и поднялось, образовав опасное препятствие для транспорта.
Как организовано движение
Проезд на этом участке затруднен в обоих направлениях. Для водителей организована временная схема проезда: объезд осуществляется по обочине.
На месте происшествия уже работают соответствующие профильные службы для скорейшей ликвидации последствий деформации.
Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием, быть внимательными за рулем и заранее корректировать свои маршруты.
Ранее мы писали, что в Украину идет африканская жара с температурами до +38°C, которая будет удерживаться минимум неделю.