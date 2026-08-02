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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Будут ли отключать свет во время сильной жары: эксперт ответил

Энергосистема Украины должна пройти летний период 2026 без масштабных отключений электроэнергии. Специалисты ремонтируют критические объекты и готовят сеть к пиковым нагрузкам.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Будут ли отключать свет в жару

Будут ли отключать свет в жару / © pexels.com

Летом энергосистема Украины должна выдержать жару без масштабных отключений электроэнергии. Пока оснований говорить о длительных ограничениях нет, ведь специалисты активно ремонтируют и укрепляют проблемные участки сети и критические объекты.

Об этом в эфире «Київ24» сообщил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев.

Будут ли отключать свет летом 2026: что известно

По словам Игнатьева, подготовка к летнему пику нагрузок продолжается полным ходом. Это позволяет избежать существенных проблем со светом в ближайшие месяцы.

«Энергосистема справится, и мы в этот период пройдем, не надо сейчас нагонять тяжелые ситуации и говорить, что будет тяжелая ситуация. Не будет. Мы проскочим этот период».

Он добавил, что энергетики проводят огромный объем работ по ремонту энергосистемы, чтобы не было отключений света в Украине как можно дольше.

Какой прогноз на зиму

Напомним, капитан Вооруженных Сил Украины Андрей Онистрат призвал украинцев уже сейчас готовиться к возможным трудностям с электро- и теплоснабжением зимой. По его словам, вероятность того, что граждане останутся без света и отопления, составляет 95%.

Военный советует заранее запастись всем необходимым для накопления и сохранения электроэнергии, пока на это еще есть время. Он подчеркнул, что в декабре сделанные сейчас покупки помогут избежать огромных очередей.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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