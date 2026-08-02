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"Пилосос", "пилосмок" или "пилотяг": как правильно назвать на украинском этот бытовой прибор
Языковеды объяснили, какие слова нормативные, что говорят словари и откуда взялись эти названия.
Многие украинские задумываются, как правильно называть один из самых распространенных бытовых приборов. Одни привыкли говорить «пилосос», другие сознательно используют слово «пилотяг», а еще можно услышать шутливый или разговорный вариант «пилосмок». Поэтому возникают споры: какое слово является литературной нормой, а какое лучше оставить только для неофициального общения? Языковеды объясняют, что украинский язык допускает несколько названий этого прибора, но они имеют разный статус и область применения.
«Пилосос» — литературная норма
Самым распространенным и нормативным названием в современном украинском языке есть «пилосос». Именно это слово используется в большинстве современных словарей, технической документации, инструкциях производителей, магазинах бытовой техники и официальных текстах.
Название образовалось от двух слов — «пыль» и «сосать», то есть буквально означает прибор, всасывающий пыль.
Именно поэтому, если нужно написать статью, документ, официальное сообщение или просто хочется соблюдать общепринятую языковую норму, лучше всего использовать слово «пилосос».
«Пилотяг» — красивый украинский аналог
В последние годы все более популярным становится слово «пилотяг». Оно построено по украинской словообразовательной модели от глагола «тянуть».
Многим языковедам и поклонникам удельной украинской лексики это название нравится больше, ведь оно звучит естественно и легко воспринимается на слух.
Хотя слово «пилотяг» пока не столь распространено, как «пилосос», оно активно употребляется в медиа, социальных сетях, блогах и повседневной речи. Его нельзя считать ошибкой.
«Пилосмок» — разговорный вариант
Еще одно название — «пилосмок». Оно возникло по аналогии с словами, описывающими процесс всасывания.
Однако языковеды отмечают: этот вариант носит преимущественно разговорный, шутливый или диалектный характер. В литературном языке его используют гораздо реже.
Именно поэтому в официальных текстах, учебных материалах или деловой переписке лучше выбирать «пилосос» или, в зависимости от стиля, «пилотяг».