"Пилосос", "пилосмок" или "пилотяг": как правильно назвать на украинском этот бытовой прибор

Как правильно говорить на украинском / © www.freepik.com/free-photo

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Многие украинские задумываются, как правильно называть один из самых распространенных бытовых приборов. Одни привыкли говорить «пилосос», другие сознательно используют слово «пилотяг», а еще можно услышать шутливый или разговорный вариант «пилосмок». Поэтому возникают споры: какое слово является литературной нормой, а какое лучше оставить только для неофициального общения? Языковеды объясняют, что украинский язык допускает несколько названий этого прибора, но они имеют разный статус и область применения.

«Пилосос» — литературная норма

Самым распространенным и нормативным названием в современном украинском языке есть «пилосос». Именно это слово используется в большинстве современных словарей, технической документации, инструкциях производителей, магазинах бытовой техники и официальных текстах.

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Название образовалось от двух слов — «пыль» и «сосать», то есть буквально означает прибор, всасывающий пыль.

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Именно поэтому, если нужно написать статью, документ, официальное сообщение или просто хочется соблюдать общепринятую языковую норму, лучше всего использовать слово «пилосос».

«Пилотяг» — красивый украинский аналог

В последние годы все более популярным становится слово «пилотяг». Оно построено по украинской словообразовательной модели от глагола «тянуть».

Многим языковедам и поклонникам удельной украинской лексики это название нравится больше, ведь оно звучит естественно и легко воспринимается на слух.

Хотя слово «пилотяг» пока не столь распространено, как «пилосос», оно активно употребляется в медиа, социальных сетях, блогах и повседневной речи. Его нельзя считать ошибкой.

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«Пилосмок» — разговорный вариант

Еще одно название — «пилосмок». Оно возникло по аналогии с словами, описывающими процесс всасывания.

Однако языковеды отмечают: этот вариант носит преимущественно разговорный, шутливый или диалектный характер. В литературном языке его используют гораздо реже.

Именно поэтому в официальных текстах, учебных материалах или деловой переписке лучше выбирать «пилосос» или, в зависимости от стиля, «пилотяг».

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