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Забудьте про слово "благополуччя" — это неправильно: как красиво сказать на украинском
Как сказать на украинском языке красивее и естественнее: какие слова лучше использовать в разных ситуациях.
Языковеды отмечают, что во многих случаях это слово употребляют слишком часто и неоправданно. Поэтому текст становится шаблонным и менее естественным. К тому же существуют более благозвучные и точные украинские соответствия. Если вы хотите, чтобы ваша речь звучала богаче, следует знать, какими словами можно заменить «благополуччя» в зависимости от контекста.
Какие слова лучше использовать
Вместо слова «благополуччя» можно сказать:
добробут;
достаток;
заможність;
процвітання;
благоденство — в книжном стиле;
статки — когда речь идет о материальном состоянии.
Каждая из этих лексем имеет свое значение, поэтому важно подбирать ту, которая лучше подходит к конкретной ситуации.
Когда уместно говорить «добробут»
Именно «добробут» большинство языковедов советуют использовать чаще всего.
«Бажаю вам добробуту».
«Добробут родини залежить від взаєморозуміння».
Слово звучит более естественно и точнее передает смысл.
Если речь идет не только о деньгах
Не всегда «благополуччя» означает материальное обеспечение. Когда подразумевается гармония, покой или счастливая жизнь, лучше использовать другие высказывания:
усе гаразд;
щасливе життя;
родинний затишок;
душевна рівновага;
сімейна гармонія;
спокій і злагода.
Такие словосочетания звучат более живо и лучше передают эмоциональное содержание.