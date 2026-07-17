Забудьте про слово "благополуччя" — это неправильно: как красиво сказать на украинском

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Языковеды отмечают, что во многих случаях это слово употребляют слишком часто и неоправданно. Поэтому текст становится шаблонным и менее естественным. К тому же существуют более благозвучные и точные украинские соответствия. Если вы хотите, чтобы ваша речь звучала богаче, следует знать, какими словами можно заменить «благополуччя» в зависимости от контекста.

Какие слова лучше использовать

Вместо слова «благополуччя» можно сказать:

добробут;

достаток;

заможність;

процвітання;

благоденство — в книжном стиле;

статки — когда речь идет о материальном состоянии.

Каждая из этих лексем имеет свое значение, поэтому важно подбирать ту, которая лучше подходит к конкретной ситуации.

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Когда уместно говорить «добробут»

Именно «добробут» большинство языковедов советуют использовать чаще всего.

«Бажаю вам добробуту».

«Добробут родини залежить від взаєморозуміння».

Слово звучит более естественно и точнее передает смысл.

Если речь идет не только о деньгах

Не всегда «благополуччя» означает материальное обеспечение. Когда подразумевается гармония, покой или счастливая жизнь, лучше использовать другие высказывания:

усе гаразд;

щасливе життя;

родинний затишок;

душевна рівновага;

сімейна гармонія;

спокій і злагода.

Такие словосочетания звучат более живо и лучше передают эмоциональное содержание.

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