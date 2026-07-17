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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
649
Время на прочтение
1 мин

Забудьте про слово "благополуччя" — это неправильно: как красиво сказать на украинском

Как сказать на украинском языке красивее и естественнее: какие слова лучше использовать в разных ситуациях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как говорить на украинском правильно

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

Языковеды отмечают, что во многих случаях это слово употребляют слишком часто и неоправданно. Поэтому текст становится шаблонным и менее естественным. К тому же существуют более благозвучные и точные украинские соответствия. Если вы хотите, чтобы ваша речь звучала богаче, следует знать, какими словами можно заменить «благополуччя» в зависимости от контекста.

Какие слова лучше использовать

Вместо слова «благополуччя» можно сказать:

  • добробут;

  • достаток;

  • заможність;

  • процвітання;

  • благоденство — в книжном стиле;

  • статки — когда речь идет о материальном состоянии.

Каждая из этих лексем имеет свое значение, поэтому важно подбирать ту, которая лучше подходит к конкретной ситуации.

Когда уместно говорить «добробут»

Именно «добробут» большинство языковедов советуют использовать чаще всего.

  • «Бажаю вам добробуту».

  • «Добробут родини залежить від взаєморозуміння».

Слово звучит более естественно и точнее передает смысл.

Если речь идет не только о деньгах

Не всегда «благополуччя» означает материальное обеспечение. Когда подразумевается гармония, покой или счастливая жизнь, лучше использовать другие высказывания:

  • усе гаразд;

  • щасливе життя;

  • родинний затишок;

  • душевна рівновага;

  • сімейна гармонія;

  • спокій і злагода.

Такие словосочетания звучат более живо и лучше передают эмоциональное содержание.

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Дата публикации
Количество просмотров
649
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