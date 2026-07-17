- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 898
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла празднует 79-летие: дворец поделился новым фото супруги короля Чарльза III
Королеве Камилле сегодня исполняется 79 лет.
«С днем рождения, Королева! 🎊
Ее Величество отметила свой день рождения, подтвердив свою приверженность поддержке детской грамотности, объявив, что каждый ученик 6-го класса и подготовительного класса по всей Великобритании получит в подарок на Рождество специальное издание бестселлера «Невозможные существа» от удостоенной наград писательницы Кэтрин Ранделл.
Программа, возглавляемая Национальным фондом грамотности, покровительницей которого является Королева, приурочена к Национальному году чтения 2026», - говорится в сообщении дворца.
На снимке Ее Величество запечатлена в кобальтово-синем платье, с брошью-бабочкой на груди и с золотой пластинчатой подвеской на шее. У королевы ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.
Напомним, ранее мы рассказывали неожиданные факты о королеве Камилле.