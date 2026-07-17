Королева Камилла празднует 79-летие: дворец поделился новым фото супруги короля Чарльза III

Королева Камилла / © Associated Press

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«С днем ​​рождения, Королева! 🎊

Ее Величество отметила свой день рождения, подтвердив свою приверженность поддержке детской грамотности, объявив, что каждый ученик 6-го класса и подготовительного класса по всей Великобритании получит в подарок на Рождество специальное издание бестселлера «Невозможные существа» от удостоенной наград писательницы Кэтрин Ранделл.

Программа, возглавляемая Национальным фондом грамотности, покровительницей которого является Королева, приурочена к Национальному году чтения 2026», - говорится в сообщении дворца.

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На снимке Ее Величество запечатлена в кобальтово-синем платье, с брошью-бабочкой на груди и с золотой пластинчатой подвеской на шее. У королевы ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.

Напомним, ранее мы рассказывали неожиданные факты о королеве Камилле.

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