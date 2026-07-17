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Где россияне будут бить сильнее — срочное обращение разведки к украинцам
Оккупанты получили приказ атаковать автозаправочные станции, а также грузовой, общественный и частный автотранспорт.
Российские оккупационные войска получили приказ активизировать удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в приграничных и прифронтовых районах Украины.
Об этом предупредило Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, командование приказало целенаправленно атаковать автозаправочные станции, а также грузовой, общественный и частный автотранспорт.
Для выполнения этих задач привлекают центр перспективных беспилотных систем «Рубикон» и пилотов линейных подразделений. Для реализации стратегии будут использоваться дроны, управляемые в режиме реального времени, в частности системы «Молния-1», «Молния-2», «Герань-Сикер», «Гербера-Сикер», «Ланцет», V2U и другие аналоги.
В то же время, приказ руководства РФ об усилении дронового террора создает реальную опасность для гражданского населения Украины. ГУР призывает граждан быть внимательными и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
РФ изменила тактику террора — что известно
Российская армия усилила атаки беспилотниками по украинским автозаправочным станциям. За последние несколько недель под ударами оказались уже более 200 АЗС.
Кроме того, российские войска начали применять FPV-дроны для ударов значительно глубже линии фронта. В частности, в последнее время они атакуют трассу между Днепром и Кривым Рогом. Во время одной из таких атак был поврежден грузовой автомобиль сети АТБ.
Также, по официальным сообщениям, уже несколько месяцев оккупанты терроризируют FPV-дронами Запорожье.