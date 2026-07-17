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Оккупированный Крым атакуют БпЛА: в ряде городов раздались взрывы
Взрывы раздались сразу в нескольких населенных пунктах, а в Керчи, по предварительным данным, произошло попадание вблизи железнодорожного вокзала.
В ночь на 17 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По информации местных жителей, два взрыва были слышны в Симферополе. Предварительно они прозвучали со стороны поселка Гвардейское.
Также взрывы и стрельбу слышали в Каменце вблизи Симферополя.
В Феодосии, по словам очевидцев, был слышен пролет беспилотников, после чего мобильные огневые группы оккупантов открыли огонь.
Кроме того, о взрывах сообщают и жители Евпатории.
Самые мощные взрывы, по информации Telegram-канала, прогремели в Керчи, где работало российское ПВО.
Также отмечается, что движение по Керченскому мосту было перекрыто почти три часа.
По предварительным сообщениям местных жителей, в Керчи произошло попадание в район железнодорожного вокзала. На месте возник сильный пожар.
Ранее сообщалось, что Силы специальных операций сообщили о поражении Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.
Мы ранее информировали, что после атаки дронов в Крыму начался энергетический хаос, без света остались целые районы.