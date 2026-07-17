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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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48
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Оккупированный Крым атакуют БпЛА: в ряде городов раздались взрывы

Взрывы раздались сразу в нескольких населенных пунктах, а в Керчи, по предварительным данным, произошло попадание вблизи железнодорожного вокзала.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму / © Укринформ

В ночь на 17 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации местных жителей, два взрыва были слышны в Симферополе. Предварительно они прозвучали со стороны поселка Гвардейское.

Также взрывы и стрельбу слышали в Каменце вблизи Симферополя.

В Феодосии, по словам очевидцев, был слышен пролет беспилотников, после чего мобильные огневые группы оккупантов открыли огонь.

Кроме того, о взрывах сообщают и жители Евпатории.

Самые мощные взрывы, по информации Telegram-канала, прогремели в Керчи, где работало российское ПВО.

Также отмечается, что движение по Керченскому мосту было перекрыто почти три часа.

По предварительным сообщениям местных жителей, в Керчи произошло попадание в район железнодорожного вокзала. На месте возник сильный пожар.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций сообщили о поражении Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.

Мы ранее информировали, что после атаки дронов в Крыму начался энергетический хаос, без света остались целые районы.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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