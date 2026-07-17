«Зарабатывают деньги»: премьер Латвии объяснил, почему страны ЕС тормозят санкции против РФ

Андрис Кулбергс / © LETA

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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подверг критике отдельные страны Европейского Союза, которые блокируют принятие 21-го пакета санкций против России.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters .

Кулбергс резко высказался в адрес государств ЕС, в частности Болгарии, препятствующих введению нового пакета ограничительных мер против страны-агрессоры.

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По его словам, блокировка отдельных положений санкционного пакета фактически означает соучастие в гибели украинских военных и мирных жителей.

Кроме того, глава латвийского правительства подчеркнул, что отсутствие решительных действий в отношении российского «теневого флота» танкеров и продажи Москвой сжиженного природного газа продолжает финансировать военную машину России.

Кроме того, некоторые (европейские) страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги, хотите ли вы миру? Оба одновременно нельзя иметь», — заявил Кулбергс.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отложил принятие 21-го пакета санкций против России после возражений Греции .

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Мы ранее информировали, что ЕС может утвердить новые санкции против РФ без патриарха Кирилла .

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