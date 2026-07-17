На Сумщине из-за российских атак пострадали семь человек, среди них ребенок

Обстрелы Сумщины

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На протяжении суток в Сумском районе из-за российских обстрелов и атак беспилотников пострадали семь человек, среди которых 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, в Стецьковском старостинском округе три человека пострадали в результате обстрела из реактивной системы залпового огня.

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«Одного мужчину госпитализировали, еще двое — мужчина и женщина — лечатся амбулаторно», — сообщил Григоров.

В центре Сум российский беспилотник атаковал гражданский объект, в результате чего ранение получил мужчина.

«Центр Сум. В результате удара российского БПЛА ранения получил гражданский мужчина. В больнице ему оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору на окраине Сум.

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За медицинской помощью обратились два человека: женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс, и мужчина с телесными повреждениями. Обоим оказали необходимую помощь.

Также на одной из трасс в Сумском районе российский беспилотник попал вблизи автомобиля.

«4-летний ребенок испытал острую реакцию на стресс. Ее жизни ничего не угрожает», — добавил глава Сумской ОВД.

Ранее сообщалось, что российская авиация выпустила по меньшей мере 6 управляемых авиабомб по Сумам. В результате атаки погибли три человека, более 20 получили ранения.

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Мы ранее информировали, что россияне вечером атаковали жилищный сектор на окраине Сум. Предварительно, враг применил кассетный боеприпас.

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