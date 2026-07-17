ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

На Сумщине из-за российских атак пострадали семь человек, среди них ребенок

Враг атаковал Сумщину, ракетами, бомбами и беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Обстрелы Сумщины

Обстрелы Сумщины

На протяжении суток в Сумском районе из-за российских обстрелов и атак беспилотников пострадали семь человек, среди которых 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, в Стецьковском старостинском округе три человека пострадали в результате обстрела из реактивной системы залпового огня.

«Одного мужчину госпитализировали, еще двое — мужчина и женщина — лечатся амбулаторно», — сообщил Григоров.

В центре Сум российский беспилотник атаковал гражданский объект, в результате чего ранение получил мужчина.

«Центр Сум. В результате удара российского БПЛА ранения получил гражданский мужчина. В больнице ему оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору на окраине Сум.

За медицинской помощью обратились два человека: женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс, и мужчина с телесными повреждениями. Обоим оказали необходимую помощь.

Также на одной из трасс в Сумском районе российский беспилотник попал вблизи автомобиля.

«4-летний ребенок испытал острую реакцию на стресс. Ее жизни ничего не угрожает», — добавил глава Сумской ОВД.

Ранее сообщалось, что российская авиация выпустила по меньшей мере 6 управляемых авиабомб по Сумам. В результате атаки погибли три человека, более 20 получили ранения.

Мы ранее информировали, что россияне вечером атаковали жилищный сектор на окраине Сум. Предварительно, враг применил кассетный боеприпас.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie