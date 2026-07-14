Украина меняет тактику по Крыму: «Мадяр» объяснил, почему СБС не трогают Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

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Украина сосредоточилась на изоляции оккупированного Крыма, системно уничтожая логистические маршруты российской армии и каналы поставки горючего, боеприпасов и военной техники.

Об этом в интервью британскому журналисту Кейлану Робертсону заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

По его словам, главная цель украинских сил — сделать пребывание российской группировки в Крыму максимально сложным.

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«Топлива в Крыму нет, и я вам хочу сказать, его там не будет», — заявил Бровди.

Командующий подчеркнул, что Украина сознательно не атакует Крымский мост.

«Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть у****** через него. Вот все эти миллионы пусть через этот мостик п******, б***, без остановки в свою Россию», — сказал он.

Украинские силы концентрируют усилия на уничтожении логистики, которая обеспечивает российские войска на оккупированном полуострове.

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Речь идет о маршрутах поставки горючего, боеприпасов, опрокидывании личного состава и военной техники, которые используются для ведения боевых действий на юге Украины и нанесения ударов по украинским городам.

По словам Мадяра, Украина впервые создает условия для фактической изоляции оккупированного Крыма без проведения масштабной наземной операции.

«Мы создаем условия невозможности их там пребывания, не тратя ни одной жизни украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно», — объяснил командующий.

Он также сообщил, что украинские силы продолжат наносить удары по российским танкерам, которые обеспечивают поставки горючего в оккупированный Крым.

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По словам Бровди, только за трое суток был поражен 21 танкер, а такая работа будет продолжаться и дальше.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин заявил, что из-за действий ВСУ Россия сталкивается с проблемами в сфере обеспечения нефтепродуктами захватчиков в оккупированном Крыму.

Мы ранее информировали, что отдельные районы оккупированного Крыма остаются без электроэнергии несколько суток. Власти РФ объясняют кризис «техническими сбоями».

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