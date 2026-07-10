Украина начала новый этап операции в Крыму: ВСУ взялись за море, россиян окончательно отрезают от полуострова — ISW

Украина «отрезает» Крым / © Getty Images

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Украинские войска начали новый этап своей кампании по изоляции оккупированного Крыма, атакуя российские морские суда и танкеры.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Командующий украинскими силами беспилотных систем (ВСБ) майор Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 9 июля украинские войска нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, включая 12 бензовозов, буксир «Альфео» и одно сухогруз.

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«Непрерывная украинская кампания ударов средней и дальней дальности против российских наземных транспортных путей ухудшает логистику между Россией и оккупированным Крымом, заставляя Крым полагаться на морские поставки бензина для решения проблемы дефицита бензина», — отмечают эксперты.

По их мнению, усиление украинских ударов по российским морским топливным танкерам демонстрирует новый этап в способности Украины быстро адаптироваться к переходу России к морской транспортировке топлива и, вероятно, будет продолжать нарушать способность России поддерживать логистику и транспортировать топливо между Россией и оккупированным Крымом, пытаясь изолировать полуостров.

Ситуация в Крыму — последние новости

25 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 40-дневной спецоперации, которую по его приказу начала СБУ. Цель операции — надавить на РФ для завершения войны.

Перед этим, 17 июня, появилось интервью министра обороны Михаила Федорова, который сказал, что есть план изоляции Крыма и уже приступили к выполнению. Тем временем стало известно о серии ударов по логистике оккупированного полуострова.

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Представители оккупационных властей на Крымском полуострове получили приказ о срочной эвакуации, сообщили представители сил сопротивления АТЕШ. Известно о приказе Феодосии и Керчи, населенных пунктах на южном побережье у Крымского моста, но его получили и другие. На полуострове заметили другие признаки тревоги оккупантов, которые начали проявляться после перерезания логистики и начала изоляции Крыма.

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