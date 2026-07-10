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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
195
Время на прочтение
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РФ массированно ударила по Украине по 5 направлениям, "прилеты" на 16 локациях: что и где до сих пор летит

В результате противовоздушных боев украинская ПВО обезвредила 114 БпЛА.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атакует Украину

РФ атакует Украину / © Associated Press

В ночь на 10 июля противник атаковал Украину 137 ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Вражеская атака продолжается. В частности:

  • БпЛА курсом на Николаев с запада

  • Реактивные БпЛА южнее и западнее н.п. Каменское на Днепропетровщине, курс северный

Ранее сообщалось, что за сутки оккупанты нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб и 12 получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
195
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