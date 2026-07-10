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- Украина
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РФ массированно ударила по Украине по 5 направлениям, "прилеты" на 16 локациях: что и где до сих пор летит
В результате противовоздушных боев украинская ПВО обезвредила 114 БпЛА.
В ночь на 10 июля противник атаковал Украину 137 ударными БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Вражеская атака продолжается. В частности:
БпЛА курсом на Николаев с запада
Реактивные БпЛА южнее и западнее н.п. Каменское на Днепропетровщине, курс северный
Ранее сообщалось, что за сутки оккупанты нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб и 12 получили ранения.