Когда можно не платить за коммунальные услуги: юрист назвал законные основания для перерасчета

Адвокат рассказал, в каких случаях можно не платить за коммунальные услуги / © Киевэнерго

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Многие украинцы ежемесячно оплачиваюткоммунальные услугии даже не подозревают, что между ними и поставщиком существует договор. Он вступает в силу автоматически, даже без подписания каких-либо официальных бланков или документов.

Вместе с тем действующее законодательство не только обязывает граждан своевременно оплачивать счета, но и предоставляет им существенные права, о которых большинство потребителей просто не знает, об этом сообщает адвокат Вадим Чунжин.

Он пояснил, что Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает, что предоставление жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) осуществляется исключительно на договорной основе.

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Что должен содержать договор

По словам эксперта, любой договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг должен содержать четко определенные существенные условия. Если этих пунктов нет, документ считается незавершенным и «недоработанным».

Как отмечает адвокат, закон требует обязательной фиксации следующих положений:

полный перечень услуг и требования к их качеству (например, конкретная температура теплоносителя или горячей воды);

стоимость услуги и четко определенный порядок оплаты;

права и обязанности обеих сторон с определением сфер ответственности;

ответственность за нарушение условий (в частности, штрафы или пеня для исполнителя за предоставление некачественных услуг);

порядок внесения любых изменений и способ обязательного уведомления потребителей об обновлении тарифов;

срок действия документа и условия, при которых его можно расторгнуть.

В каких случаях коммунальные службы имеют право отключить услугу

Как правило, предоставление жилищно-коммунальных услуг должно осуществляться непрерывно. Однако законодательство предусматривает три исключения, при которых временный перерыв является вполне законным. Речь идет о проведении плановых ремонтов или профилактических работ, технологическом перерыве в межотопительный период для теплосетей, а также о неотложной ликвидации последствий аварий.

В то же время для поставщиков услуг действуют строгие правила информирования населения.

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«Плановый ремонт? Вас обязаны предупредить через СМИ или иным надежным способом не позднее чем за 10 рабочих дней! Должны указать причину и точные сроки», — отмечает Вадим Чунжин.

Если же на линии или подстанции произошла аварийная ситуация, сроки для обратной связи становятся ещё более жесткими. О экстренном отключении и причинах аварии коммунальные службы обязаны уведомить граждан в течение трёх часов с момента прекращения предоставления услуги.

Когда закон разрешает не платить

Адвокат подчеркивает, что украинцы не должны платить за то, чего фактически не получали. Если нормы непрерывности были нарушены без соблюдения установленных правил, у потребителя есть законные основания не платить.

«Запомните золотое правило части 5 статьи 16 Закона: если услуга не предоставляется из-за ремонта или аварии — плата за время этого перерыва не начисляется! Исполнитель обязан произвести перерасчет», — пояснил правозащитник.

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Также следует учитывать, что ответственность за качество коммунальных услуг непосредственно внутри многоквартирного дома зависит от выбранной модели управления. За надлежащее состояние внутридомовых сетей и коммуникаций отвечает либо управляющий (ОСМД или ЖЭК), либо сами совладельцы дома — в зависимости от того, какие условия прописаны в коллективном договоре.

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Владельцам пустующих квартир всё равно придётся платить за отопление и содержание придомовой территории, подчеркнула адвокат Елена Воронкова. В то же время услуги по вывозу мусора, электро- и водоснабжению можно «заморозить», подав заявление в обслуживающую компанию, а при наличии счетчиков достаточно передавать показания.

Кроме того, украинцам, которые оплачивают коммунальные услуги онлайн, не обязательно хранить бумажные квитанции, ведь все данные автоматически фиксируются в банковском приложении. Зато тем, кто пользуется почтой или сторонними сервисами, рекомендуют хранить чеки не менее года, чтобы избежать споров с поставщиками услуг.

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