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В РФ занервничали из-за решения Трампа по Украине: Путин оказался в сложной ситуации, Кремль меняет тон — детали
Американские аналитики отмечают, что в Кремле начали оправдываться после шага Трампа предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков ПВО Patriot.
В Кремле нервно отреагировали на позицию США по отношению к Украине, в частности после заявлений американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. После этого Москва резко поменяла тон.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
«Кремль пытается скорректировать свою нарративную линию в ответ на недавнее отрицание администрацией Дональда Трампа российской переговорной тактики и признания успехов Украины на поле боя», — отмечают аналитики.
В ISW акцентируют: спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Штаты всегда оказывали военную помощь Украине. Таким образом, отмечают специалисты Института, пресс-секретарь «фюрер» пытается хоть как-то приуменьшить важность решения Трампа предоставить Киеву лицензию на производство ракеты-перехватчика Patriot. По словам представителя Кремля, Россия рассматривает заявления президента США как «ошибку», а не эскалацию.
В то же время спикер российского МИД Мария Захарова повторила нарратив Кремля, что Вашингтон остается незаинтересованными в содействии европейской безопасности, а страны Европы якобы готовятся к долгосрочному конфликту с Российской Федерацией.
«Заявления Пескова и Захаровой свидетельствуют, что Москва еще не разработала согласованный информационный ответ на недавние усилия администрации Трампа по противодействию российским нарративам», — отмечают в ISW.
Отмечается, что американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что после саммита США и России на Аляске в августе 2025 года не было заключено ни одного письменного соглашения. Это подрывает попытки России превратить прошлогоднее мероприятие в оружие для переговорных целей.
Кроме того, чиновники Соединенных Штатов недавно признали тактические и оперативные успехи Украины, вопреки российскому заявлению о том, что ее войска продвигаются по всей линии фронта.
«Кремль, похоже, пытается приуменьшить последние события, включая важность лицензионного соглашения на Patriot, чтобы сохранить дверь открытой для переговоров с Соединенными Штатами Америки в надежде, что Россия все еще сможет добиться уступок от Украины и ее партнеров», — подытожили в Институте.
Саммит НАТО — заявления Трампа
В Анкаре Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет -перехватчиков для систем ПВО Patriot. Выпуск этих ракет может начаться уже через два-три месяца, а США готовы всячески способствовать организации такого производства в Украине.
Кроме того, американский лидер высказался по поводу ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в глубоком тылу РФ. По его мнению, такие атаки являются эскалацией войны, однако именно они могут наконец приблизить ее завершение.