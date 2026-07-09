США сделали жесткое заявление относительно России: к чему призывали Кремль

США / © Associated Press

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США призвали Россию остановить боевые действия и пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, поскольку время играет против агрессора.

Об этом во время выступления в ООН заявил заместитель постоянного представителя США при Организации Дэн Негря.

По данным американской стороны, только во время российских атак на Киев в период со 2 по 6 июля погибли по меньшей мере 50 мирных жителей, а еще большое количество людей получили ранения.

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Дэн Негря подчеркнул, что основное бремя этой войны продолжают нести гражданские украинцы, а Россия ежемесячно несет колоссальные потери на фронте.

«США поддерживают украинцев, которые продолжают выдерживать атаки, разрушающие их дома, инфраструктуру и культурное наследие. Доказательств для завершения войны достаточно. РФ продолжает терять около 40 тысяч человек ежемесячно. Президент Трамп четко заявил, что Россия должна заключить соглашение, прекратить убийства и закончить войну», — отметил Дэн Негря.

Дипломат также добавил, что США остаются непоколебимыми в стремлении как можно быстрее добиться прекращения огня и найти дипломатический путь для завершения войны между Россией и Украиной.

Война в Украине — последние новости

Напомним, после встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его администрация способна добиваться договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.

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Также он заявил, что США уже оказывают давление на Российскую Федерацию в результате войны в Украине, а американский лидер планирует провести разговор с главой Кремля.

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