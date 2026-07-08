Когда будет мирное соглашение с РФ: Трамп прокомментировал

Встреча Зеленского и Трампа 8 июля / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине и России давно следует заключить мирное соглашение.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я думаю, что они (Украина и РФ) могут заключить соглашение. Давно это готовится. У него есть свои плюсы и минусы. Они знают, что это такое. Он (президент Зеленский — Ред.) знает, что это такое, лучше кого-либо», — отметил Трамп.

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Затем он странным образом сравнил войну в Украине с двумя детьми, которые дерутся в парке, говоря: «Иногда нужно разрешить им драться».

«Я решил много войн, и эта — та, которая, по моему мнению, будет самой простой. Это не самое простое, не самое простое. И здесь много преданности, много любви к странам и всему прочему. Но я думаю, что мы сделали большой прогресс за последние несколько недель и увидим, как все пойдет», — добавил президент США.

Но Трамп также похвалил Зеленского за «удивительную работу и эффективность».

Затем он добавляет: «А Россия, знаете ли, это великая, это большая страна, это большая сила, которая всегда с кем-то воюет».

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Кроме того, президент США сделал странное заявление, что между российским и украинским народом якобы «очень небольшая разница».

Трамп говорит, что, по его мнению, оба президента хотят прекратить войну и «довести дело до конца».

«И это должно быть хорошее сочетание», — подытожил глава Белого дома.

Напомним, Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины и роли Зеленского.

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