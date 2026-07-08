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- Шоу-бизнес
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Энн Хэтэуэй прибыла в Париж и поразила всех роскошным синим платьем
Звезда прибыла в Париж с улыбкой и выглядела просто потрясающе.
Энн Хэтэуэй выбрала длинное темно-синее платье Prada с галтером из струящейся ткани, которое бренд создал специально для неё.
Верхняя часть наряда была украшена прозрачной вставкой, а золотая вышивка и крошечные аппликации в форме звёзд придавали платью мифологический оттенок, что идеально соответствовало фильму «Одиссея», который она продвигает.
Платье также имело едва заметный разрез, достаточно эффектный, чтобы придать силуэту динамику, но не выглядящий навязчиво. Кроме того, настроение образу добавили золотые детали: босоножки от Gianvito Rossi и украшения от Bvlgari.
Фотосессия к фильму прошла на Трокадере, одном из самых известных мест Парижа с видом на Эйфелеву башню.