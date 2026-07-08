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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Энн Хэтэуэй прибыла в Париж и поразила всех роскошным синим платьем

Звезда прибыла в Париж с улыбкой и выглядела просто потрясающе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй выбрала длинное темно-синее платье Prada с галтером из струящейся ткани, которое бренд создал специально для неё.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Верхняя часть наряда была украшена прозрачной вставкой, а золотая вышивка и крошечные аппликации в форме звёзд придавали платью мифологический оттенок, что идеально соответствовало фильму «Одиссея», который она продвигает.

Платье также имело едва заметный разрез, достаточно эффектный, чтобы придать силуэту динамику, но не выглядящий навязчиво. Кроме того, настроение образу добавили золотые детали: босоножки от Gianvito Rossi и украшения от Bvlgari.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Фотосессия к фильму прошла на Трокадере, одном из самых известных мест Парижа с видом на Эйфелеву башню.

Энн Хэтэуэй с коллегами по фильму «Одиссея» / © Getty Images

Энн Хэтэуэй с коллегами по фильму «Одиссея» / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
111
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