Энн Хэтэуэй прибыла в Париж и поразила всех роскошным синим платьем

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй выбрала длинное темно-синее платье Prada с галтером из струящейся ткани, которое бренд создал специально для неё.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Верхняя часть наряда была украшена прозрачной вставкой, а золотая вышивка и крошечные аппликации в форме звёзд придавали платью мифологический оттенок, что идеально соответствовало фильму «Одиссея», который она продвигает.

Платье также имело едва заметный разрез, достаточно эффектный, чтобы придать силуэту динамику, но не выглядящий навязчиво. Кроме того, настроение образу добавили золотые детали: босоножки от Gianvito Rossi и украшения от Bvlgari.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Фотосессия к фильму прошла на Трокадере, одном из самых известных мест Парижа с видом на Эйфелеву башню.

Энн Хэтэуэй с коллегами по фильму «Одиссея» / © Getty Images

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