Выбрала образ с цветами: беременная Энн Хэтэуэй в романтическом наряде появилась на публике

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй появилась в новом образе в Нью-Йорке и просто покорила поклонников. Актриса выбрала золотое платье из коллекции Lela Rose Resort 2027, которое отличается цветочным принтом и длинным силуэтом.

Платье-бандо было прямого кроя и длиной до пола, выполнено из нежной и мягкой ткани. Платье не обтягивало фигуру, но всё же её подчеркивало, хотя благодаря фасону внимание на животе актрисы не сосредоточивалось. Энн дополнила образ Геттивей золотыми украшениями от Bvlgari, очками и золотистыми босоножками.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала два образа в красных оттенках, в частности, ансамбль с баской и комплект из топа и брюк.

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