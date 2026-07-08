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Леся Никитюк с годовалым сыном покинула Киев из-за атак РФ: где сейчас находится ведущая
Телеведущая вместе с сыном Оскаром покинула столицу из-за постоянных обстрелов и направилась на запад.
Украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с сыном Оскаром покинула Киев из-за массированных обстрелов и отправилась отдыхать в родной Хмельницкий.
Последние недели в столице стали настоящим испытанием для многих украинских семей. Не стала исключением и телеведущая Леся Никитюк. Звезда решила ненадолго сменить суматошный ритм Киева на более спокойное место. Самое главное для неё сейчас — безопасность маленького сына. Поэтому знаменитость собрала вещи и отправилась вместе с годовалым Оскаром за пределы столицы. Для отдыха она выбрала место, где чувствует себя по-настоящему как дома.
«Дорога в Хмельницкую область… Побывала в Киеве. Спасибо», — кратко написала телеведущая в своих соцсетях.
Впоследствии Никитюк рассказала, что сейчас находится в Хмельницком. Именно там живут её родители, к которым она приехала вместе с сыном. В Instagram знаменитость показала первые кадры летних каникул: зеленые поля, коров на пастбище и уютный родительский двор, утопающий в цветах.
Несмотря на пасмурную погоду, Леся и маленький Оскар вышли на прогулку и, судя по снимкам, наслаждаются долгожданным покоем вдали от сирен и взрывов.
«Мое солнышко», — подписала снимок звезда.
Напомним, недавно жених Леси Никитюк впервые полностью показал их годовалого сына.