Какую собаку завести пожилому человеку: 7 пород, которые рекомендуют эксперты

Пудель / © Pixabay

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Для пожилых людей собака часто становится не только домашним питомцем, но и настоящим компаньоном. Именно поэтому при выборе породы специалисты советуют обращать внимание не только на размер или внешний вид животного, но и на его темперамент, потребность в физической активности, простоту ухода и способность к обучению.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам специалистов, среди пород есть немало собак, которые отличаются спокойным нравом, дружелюбием и хорошо адаптируются к менее активному образу жизни. В то же время они подчеркивают, что универсальной породы не существует — выбор зависит от физических возможностей человека, жилищных условий и того, какой именно характер питомца он ищет.

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Если человек живет один, проживает в квартире или не ведет активный образ жизни, кинологи советуют обратить внимание на породы, не требующие чрезмерных физических нагрузок и сложного ухода.

Ши-тцу

Ши-тцу вывели как собаку-компаньона. По словам экспертов, эта порода отличается невысоким уровнем активности и обычно довольствуется короткими прогулками. Поэтому ши-тцу рекомендуют людям с ограниченной подвижностью. Кроме того, эти собаки славятся дружелюбием и ласковым характером.

Грейхаунд

Несмотря на то, что грейхаунды известны как гоночные собаки, эксперты называют их одной из лучших пород для людей, ведущих спокойный образ жизни. Они отмечают, что представители этой породы обладают кротким характером, нуждаются лишь в коротких ежедневных прогулках, а короткая шерсть облегчает уход. Кроме того, грейхаунды хорошо реагируют на положительное подкрепление во время дрессировки.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Специалисты рекомендуют эту породу из-за её спокойного и преданного характера. По их словам, кавалер-кинг-чарльз-спаниели быстро усваивают базовые команды и редко сильно тянут поводок, что облегчает прогулки. В то же время им необходимы ежедневные прогулки и регулярное расчесывание шерсти.

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Пудель

Эксперты отмечают, что пудели отличаются спокойным темпераментом, высоким интеллектом и хорошо поддаются дрессировке. Также они обращают внимание на то, что шерсть этой породы почти не линяет. В то же время пудели нуждаются в регулярных физических нагрузках и умственной стимуляции, поэтому их рекомендуют активным людям пожилого возраста.

Золотистый ретривер

По словам специалистов, золотистые ретриверы относятся к числу самых дружелюбных и ласковых пород. Они хорошо поддаются дрессировке и могут приобрести хорошие навыки поведения на поводке. В то же время эксперты обращают внимание на то, что из-за больших размеров и силы таким собакам может быть сложнее управлять людям, у которых есть проблемы с равновесием или слабая сила захвата.

Бернский зенненхунд

Любителям крупных собак кинологи рекомендуют бернского зенненхунда. По их словам, эта порода отличается терпеливым характером, движется более размеренно по сравнению со многими другими крупными породами и хорошо реагирует на последовательное обучение.

Мальтийская болонка

Эксперты считают мальтийскую болонку одним из удачных вариантов для пожилых людей, которые ищут небольшую собаку-компаньона. Представители этой породы отличаются кротким характером, нуждаются в минимальных физических нагрузках, хорошо поддаются дрессировке и обычно держатся рядом с хозяином. В то же время специалисты отмечают, что они могут быть склонны к тревоге разлуки.

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Напомним: даже если собака сама подошла к вам, это не значит, что она хочет, чтобы её погладили. Кинологи рассказали, как правильно устанавливать контакт с животным и какие действия могут вызвать у него стресс.

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