Яку собаку завести людині похилого віку: 7 порід, які рекомендують експерти

Пудель / © Pixabay

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Для людей похилого віку собака часто стає не лише домашнім улюбленцем, а й справжнім компаньйоном. Саме тому під час вибору породи фахівці радять звертати увагу не лише на розмір чи зовнішність тварини, а й на її темперамент, потребу у фізичній активності, легкість у догляді та здатність до навчання.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами фахівців, серед порід є чимало собак, які вирізняються спокійною вдачею, дружелюбністю та добре адаптуються до менш активного способу життя. Водночас вони наголошують, що універсальної породи не існує — вибір залежить від фізичних можливостей людини, житлових умов і того, який саме характер домашнього улюбленця вона шукає.

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Якщо людина живе сама, мешкає у квартирі або не веде активного способу життя, кінологи радять звернути увагу на породи, які не потребують надмірних фізичних навантажень і складного догляду.

Ши-тцу

Ши-тцу виводили як собаку-компаньйона. За словами експертів, ця порода має невисокий рівень активності та зазвичай задовольняється короткими прогулянками. Через це ши-тцу рекомендують людям з обмеженою мобільністю. Також ці собаки відомі дружелюбністю та ласкавим характером.

Грейхаунд

Попри те, що грейхаунди відомі як гоночні собаки, експерти називають їх однією з найкращих порід для людей, які ведуть спокійний спосіб життя. Вони зазначають, що представники цієї породи мають лагідний характер, потребують лише коротких щоденних прогулянок, а коротка шерсть полегшує догляд. Крім того, грейхаунди добре реагують на позитивне підкріплення під час дресирування.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Фахівці рекомендують цю породу через її спокійний і відданий характер. За їхніми словами, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі швидко засвоюють базові команди та рідко сильно тягнуть повідець, що полегшує прогулянки. Водночас їм необхідні щоденні прогулянки та регулярне розчісування шерсті.

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Пудель

Експерти зазначають, що пуделі вирізняються спокійним темпераментом, високим інтелектом і добре реагують на дресирування. Також вони звертають увагу на те, що шерсть цієї породи мало линяє. Водночас пуделі потребують регулярних фізичних навантажень і розумової стимуляції, тому їх рекомендують активним людям похилого віку.

Золотистий ретривер

За словами фахівців, золотисті ретривери належать до найдружелюбніших і найласкавіших порід. Вони добре піддаються навчанню та можуть сформувати хороші навички поведінки на повідку. Водночас експерти звертають увагу, що через великі розміри та силу такими собаками може бути складніше керувати людям, які мають проблеми з рівновагою або слабку силу хвата.

Бернський зенненхунд

Любителям великих собак кінологи рекомендують бернського зенненхунда. За їхніми словами, ця порода відома терплячим характером, рухається більш розмірено порівняно з багатьма іншими великими породами та добре реагує на послідовне навчання.

Мальтійська болонка

Експерти називають мальтійську болонку одним із вдалих варіантів для людей похилого віку, які шукають невеликого собаку-компаньйона. Представники цієї породи мають лагідний характер, потребують мінімальних фізичних навантажень, добре реагують на дресирування та зазвичай тримаються поруч із господарем. Водночас фахівці зазначають, що вони можуть бути схильними до тривоги розлуки.

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