ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Мала неймовірний вигляд: Аманда Голден сяяла у Лондоні у гламурних образах

Британська теле- і радіоведуча знову змогла здивувати красивими ансамблями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Вона спершу відвідала церемонію нагородження L’Oréal Professional Color Trophy у Лондоні, де продемонструвала незвичну сукню. Аманда обрала срібне вбрання від бренду The Sei, що обтискало та підкреслювало фігуру. У сукні можна помітити тонкі бретельки та глибоке квадратне декольте.

Цей її образ був у стилі нульових років, а доповнила вона його срібними прикрасами та зачіскою з прямим волоссям.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Також наступного дня Аманда відвідала дев’ятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон. Зірку зазнімкували у твідовому костюмі з жакетом, топом та капрі. Її сумка-тубус привертала особливу увагу.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie