Мала неймовірний вигляд: Аманда Голден сяяла у Лондоні у гламурних образах

Аманда Голден / © Getty Images

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Вона спершу відвідала церемонію нагородження L’Oréal Professional Color Trophy у Лондоні, де продемонструвала незвичну сукню. Аманда обрала срібне вбрання від бренду The Sei, що обтискало та підкреслювало фігуру. У сукні можна помітити тонкі бретельки та глибоке квадратне декольте.

Цей її образ був у стилі нульових років, а доповнила вона його срібними прикрасами та зачіскою з прямим волоссям.

Аманда Голден / © Getty Images

Також наступного дня Аманда відвідала дев’ятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон. Зірку зазнімкували у твідовому костюмі з жакетом, топом та капрі. Її сумка-тубус привертала особливу увагу.

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Аманда Голден / © Getty Images

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