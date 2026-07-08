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- Шоу-бізнес
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Мала неймовірний вигляд: Аманда Голден сяяла у Лондоні у гламурних образах
Британська теле- і радіоведуча знову змогла здивувати красивими ансамблями.
Вона спершу відвідала церемонію нагородження L’Oréal Professional Color Trophy у Лондоні, де продемонструвала незвичну сукню. Аманда обрала срібне вбрання від бренду The Sei, що обтискало та підкреслювало фігуру. У сукні можна помітити тонкі бретельки та глибоке квадратне декольте.
Цей її образ був у стилі нульових років, а доповнила вона його срібними прикрасами та зачіскою з прямим волоссям.
Також наступного дня Аманда відвідала дев’ятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон. Зірку зазнімкували у твідовому костюмі з жакетом, топом та капрі. Її сумка-тубус привертала особливу увагу.