ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Син принцеси Анни зі своєю красунею-дружиною Гаррієт Філліпс відвідав Вімблдонський турнір

Пітер Філліпс та його новоспечена дружина Гаррієт відвідали Вімблдонський тенісний турнір сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Пітер і Гаррієт Сперлінг

Пітер і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Подружжя, яке одружилося 6 червня в церкві Усіх Святих у Кемблі, графство Глостершир, з'явилося перед камерами фотографів і позувало в обіймах одне одного.

Гаррієт приїхала на тенісний турнір у сукні від Emilia Wickstead кольору лайма в клітинку, доповнивши вбрання туфлями від Emmy London із замші у кольорі вершкового масла та на невисоких підборах, а в руках тримала сумку з верхньою ручкою від Anya Hindmarch у масляно-жовтому кольорі. Волосся місіс Філліпс було розпущене, а образ вона доповнила золотим ланцюжком на шиї та сережками з камінням Kiki McDonough.

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Пітер з'явився на турнірі у світлому піджаку в принт «ялинка», білій сорочці та блакитній краватці у дрібний принт, а також одягнений у сині штани та взутий у коричневі замшеві туфлі.

Сьогодні тенісний турнір також відвідали королева Камілла та її сестра Аннабель Елліот. Вони всі подивилися матч, у якому брала участь українська тенісистка Марта Костюк.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie