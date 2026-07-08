Син принцеси Анни зі своєю красунею-дружиною Гаррієт Філліпс відвідав Вімблдонський турнір

Пітер і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

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Подружжя, яке одружилося 6 червня в церкві Усіх Святих у Кемблі, графство Глостершир, з'явилося перед камерами фотографів і позувало в обіймах одне одного.

Гаррієт приїхала на тенісний турнір у сукні від Emilia Wickstead кольору лайма в клітинку, доповнивши вбрання туфлями від Emmy London із замші у кольорі вершкового масла та на невисоких підборах, а в руках тримала сумку з верхньою ручкою від Anya Hindmarch у масляно-жовтому кольорі. Волосся місіс Філліпс було розпущене, а образ вона доповнила золотим ланцюжком на шиї та сережками з камінням Kiki McDonough.

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Пітер з'явився на турнірі у світлому піджаку в принт «ялинка», білій сорочці та блакитній краватці у дрібний принт, а також одягнений у сині штани та взутий у коричневі замшеві туфлі.

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Сьогодні тенісний турнір також відвідали королева Камілла та її сестра Аннабель Елліот. Вони всі подивилися матч, у якому брала участь українська тенісистка Марта Костюк.

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