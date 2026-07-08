Костюк прокоментувала історичний вихід до півфіналу Вімблдону

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) прокоментувала вихід до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

У чвертьфіналі 24-річна уродженка Києва обіграла італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA).

Марта вперше в кар'єрі вийшла до 1/2 фіналу Вімблдону. Це буде її другий півфінал на турнірах Grand Slam — цього року вона також діставалася цієї стадії на Roland Garros, де зупинилася за крок від фіналу.

Реклама

"Я вперше граю на цьому неймовірному корті і це мрія, яка стала реальністю. Завжди дуже класні емоції, коли граєш на найбільшій арені, демонструвати класне шоу та ще й здобути перемогу. Дякую всім за підтримку. Справді дуже приємно, коли тебе підтримує найбільший корт Вімблдону.

Мені тепер грати знову на наступний день — ще менше часу на відновлення", — сказала Костюк у флешкоментарі організаторам змагань.

Зазначимо, що Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

У півфіналі Вімблдону-2026 суперницею Костюк стане чешка Лінда Носкова (№13 WTA), яка у чвертьфіналі перемогла бельгійку Елізе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

Реклама

Матч між Костюк та Носковою відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30 за київським часом.

Переможниця цієї пари у фіналі побореться за трофей з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому зіграють чешка Кароліна Мухова (№9 WTA) та американка Корі Гауфф (№7 WTA).

Фінал Вімблдону-2026 серед жінок відбудеться у суботу, 11 липня.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

Реклама

Новини партнерів