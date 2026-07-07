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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Україна — Німеччина: де дивитися і прогноз букмекерів на півфінал юнацького Євро-2026

Команда Дмитра Михайленка побореться з німцями за вихід до фіналу континентальної першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юнацька збірна України з футболу (U-19)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) / © УАФ

У середу, 8 липня, юнацька збірна України (U-19) з футболу проведе півфінальний матч Євро-2026 проти команди Німеччини.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Рейскорс Граунд" у місті Рексем (Уельс). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи-2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0).

Команда Дмитра Михайленка вийшла до півфіналу з першого місця групи B та гарантували собі участь на чемпіонаті світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Німці на Євро-2026 фінішували другими у квартеті A, обігравши Данію (4:3) та Уельс (4:0), але зазнавши поразки від Іспанії (0:4).

Де дивитися матч Україна — Німеччина

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна — Німеччина у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

В іншому півфіналі континентальної першості зустрінуться збірні Іспанії та Хорватії. Цей матч також відбудеться 8 липня, початок — о 18:30 за київським часом.

Фінал турніру заплановано на суботу, 11 липня, на "Рейскорс Граунд" у Рексемі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1123
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