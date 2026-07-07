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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

Роналду прокоментував драматичну поразку Португалії від Іспанії та виліт з ЧС-2026

Кріштіану підтвердив, що це був його останній чемпіонат світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував поразку від Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився драматичною поразкою команди Роналду з рахунком 0:1.

Переможний гол чинні чемпіони Європи забили у компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Мікель Меріно відзначився з передачі Феррана Торреса.

"Ми провели хороший матч, добре себе показали. Могли б зіграти краще, але Іспанія — одна з найкращих збірних. Вони дійдуть до фіналу або будуть близькими до цього. Мені сумно, але я зробив все, що міг", — наводить слова Роналду після матчу журналіст Фабріціо Романо.

Також 41-річний Кріштіану підтвердив, що це був останній чемпіонат світу в його кар'єрі.

"Так, це був мій останній чемпіонат світу. Мені сумно залишати чемпіонат світу так. Але я віддав усі сили, зробив усе, що міг. Це футбол. Іноді ти виграєш, іноді програєш. Тепер маю час подумати, провести час із сім'єю. Мені треба уникати імпульсивних вчинків. Життя продовжується", — сказав Роналду.

Зазначимо, що Кріштіану брав участь у шести чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) і забивав голи на кожному з них. Проте жодного разу виграти Мундіаль він так і не зумів.

Раніше повідомлялося, що Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026.

Нагадаємо, Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу США — Бельгія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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