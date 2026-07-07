Іспанія вирвала перемогу над Португалією з Роналду та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Португалія — Іспанія / © Associated Press

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Збірна Іспанії обіграла команду Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 0:1 .

Іспанці могли відкривати рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — Дані Ольмо вивів Мікеля Оярсабаля один на один з голкіпером португальців Діогу Коштою, але той низом пробив повз праву стійку.

На 12-й хвилині португальці відповіли своїм гострим моментом — Кріштіану Роналду з правого краю штрафного майданчика пробив у ближній кут, але воротар іспанців Унаї Сімон парирував на кутовий.

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На 16-й хвилині Іспанія була дуже близькою до голу, але Діогу Кошта двічі врятував португальську команду, відбивши небезпечні удари Ламіна Ямаля та Алекса Баени.

На 30-й хвилині іспанці мали ще один хороший момент — голкіпер португальців відбив перед собою закидання від Педрі з лівого флангу, після чого Ольмо на добиванні головою в падінні пробив повз ліву стійку.

На 37-й хвилині уже португальці ледь не забили — Жоау Феліш на дальній стійці головою скинув м'яч на Роналду, який пробив у падінні, але Сімон у стрибку спіймав м'яч.

На 41-й хвилині Португалія створила супершанс — Нуну Мендеш ударом з лінії штрафного майданчика влучив у голову захиснику іспанців Педро Порро, від якої м'яч рикошетом відскочив у поперечину. Тож перший тайм завершився без забитих голів.

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На старті другого тайму португальці зазнали дуже серйозної втрати — Нуну Мендеш, який до цього часу успішно стримував Ямаля, травмувався і був на 56-й хвилині замінений на Нелсона Семеду.

У компенсований до другого тайму час, на 90+1-й хвилині, іспанці вирвали перемогу — Мікель Меріно отримав передачу від Феррана Торреса і з меж карного майданчика пробив у ближній кут.

Португалія — Іспанія / © Associated Press

Португалія — Іспанія / © Associated Press

Португалія — Іспанія / © Associated Press

Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу США — Бельгія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом.

На ЧС-2026 іспанці стали першими у квартеті H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу чинні чемпіони Європи розгромили Австрію (3:0).

Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0). В 1/16 фіналу команда Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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