УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію гравця збірної США на ЧС-2026

Фоларін Балогун / © Associated Press

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) жорстко розкритикував рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) призупинити дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

В УЄФА обурені рішенням ФІФА, вважаючи його серйозним порушенням принципів чесної гри.

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"Рішення призупинити на випробувальний термін у один рік застосування автоматичної дискваліфікації на один матч після винесення червоної картки гравцеві Фоларіну Балогуну перетнуло червону лінію.

Футбол, як і будь-який інший вид спорту, ґрунтується на правилах, які є основою чесної, справедливої та прозорої конкуренції. Іноді правила допускають тлумачення. У цьому випадку — ні.

Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після червоної картки не є дискреційною опцією і не потребує рішення компетентного органу для її застосування. Це принцип, закріплений у регламентах, який не може бути предметом винятків, тим більше в середині турніру, де кілька інших гравців опинилися в тій самій ситуації та регулярно відбували свою дискваліфікацію.

Коли визначеність правил більше не гарантується тими, хто їх має захищати, під загрозою опиняється цілісність гри, а довіра до змагання підривається. Таке рішення також створює прецедент у поточному турнірі, де подібні ситуації тепер вимагатимуть однакового ставлення, що шкодить змагальному принципу.

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Футбол є найулюбленішим видом спорту у світі, тому що це прекрасна гра і вона викликає довіру, бо всюди грається за одними й тими самими правилами. Турнір ніколи не є повністю ізольованим явищем, і якщо мова йде про чемпіонат світу, він має здатність впливати — як позитивно, так і негативно — на весь футбол загалом.

Ми висловлюємо своє здивування таким безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим рішенням", — йдеться в заяві організації.

За інформацією цілої низки ЗМІ та інсайдерів, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути червону картку Балогуна, який з трьома голами є найкращим бомбардиром американської збірної на домашньому Мундіалі.

Після призупинення дискваліфікації Балогун отримав можливість зіграти в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії, який відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Початок — о 03:00 за київським часом.

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