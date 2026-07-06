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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію гравця збірної США на ЧС-2026

В організації вважають це серйозним порушенням принципів чесної гри.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Фоларін Балогун

Фоларін Балогун / © Associated Press

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) жорстко розкритикував рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) призупинити дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

В УЄФА обурені рішенням ФІФА, вважаючи його серйозним порушенням принципів чесної гри.

"Рішення призупинити на випробувальний термін у один рік застосування автоматичної дискваліфікації на один матч після винесення червоної картки гравцеві Фоларіну Балогуну перетнуло червону лінію.

Футбол, як і будь-який інший вид спорту, ґрунтується на правилах, які є основою чесної, справедливої та прозорої конкуренції. Іноді правила допускають тлумачення. У цьому випадку — ні.

Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після червоної картки не є дискреційною опцією і не потребує рішення компетентного органу для її застосування. Це принцип, закріплений у регламентах, який не може бути предметом винятків, тим більше в середині турніру, де кілька інших гравців опинилися в тій самій ситуації та регулярно відбували свою дискваліфікацію.

Коли визначеність правил більше не гарантується тими, хто їх має захищати, під загрозою опиняється цілісність гри, а довіра до змагання підривається. Таке рішення також створює прецедент у поточному турнірі, де подібні ситуації тепер вимагатимуть однакового ставлення, що шкодить змагальному принципу.

Футбол є найулюбленішим видом спорту у світі, тому що це прекрасна гра і вона викликає довіру, бо всюди грається за одними й тими самими правилами. Турнір ніколи не є повністю ізольованим явищем, і якщо мова йде про чемпіонат світу, він має здатність впливати — як позитивно, так і негативно — на весь футбол загалом.

Ми висловлюємо своє здивування таким безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим рішенням", — йдеться в заяві організації.

За інформацією цілої низки ЗМІ та інсайдерів, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути червону картку Балогуна, який з трьома голами є найкращим бомбардиром американської збірної на домашньому Мундіалі.

Після призупинення дискваліфікації Балогун отримав можливість зіграти в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії, який відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Початок — о 03:00 за київським часом.

Переможець пари США — Бельгія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Іспанія.

Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.

Також ми розповідали, що футболіст збірної Англії травмувався під час святкування виходу до чвертьфіналу ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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