Збірна Португалії залишилася без тренера після драматичного вильоту з ЧС-2026

Кріштіану Роналду та Роберто Мартінес / © Associated Press

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Роберто Мартінес оголосив про відхід з посади головного тренера збірної Португалії після вильоту з чемпіонату світу-2026.

В 1/8 фіналу Мундіалю португальці програли Іспанії (0:1), пропустивши єдиний гол у компенсований до другого тайму час.

"Це кінець циклу. Зараз важливо рухатися далі. Це цілком природно, що президент має право сам обирати головного тренера збірної. Я вдячний за всю ту підтримку, яку мені надали", — сказав Мартінес на пресконференції після поєдинку проти іспанців.

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52-річний іспанець очолив команду у січні 2023 року. Разом зі збірною Португалії він став переможцем Ліги націй-2024/25. До цього він також тренував збірну Бельгії, "Евертон", "Віган і "Свонсі".

Зазначимо, що на ЧС-2026 португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0). В 1/16 фіналу команда Кріштіану Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).

Раніше повідомлялося, що Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026.

Нагадаємо, Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу США — Бельгія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом.

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