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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У Криму вночі лунали вибухи та фіксували перебої зі світлом: що відомо

У ніч проти 7 липня в тимчасово окупованому Криму жителі повідомляли про вибухи в Сакському та Совєтському районах, а також про короткочасні перебої з електропостачанням у Сімферополі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Вибух

Вибух / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 липня було неспокійно. За повідомленнями підписників Telegram-каналу «Кримський вітер», над Совєтським районом помітили безпілотники, після чого там пролунали вибухи.

Також очевидці повідомили про потужний вибух у Сакському районі.

Крім того, мешканці Сімферополя заявили, що приблизно між 00:50 та 01:00 у місті спостерігалися перебої з електропостачанням — напруга знижувалася, а світло кілька разів блимало.

Офіційного підтвердження інформації від окупаційної влади наразі немає. Обставини інцидентів уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши рекорд за ефективністю бойової роботи. Основний акцент був на знищенні логістики противника: складів, транспорту та маршрутів постачання. За місяць українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксовано рекордну кількість ураженої артилерії, перехоплено 49 575 ворожих дронів і встановлено найвищий показник зі знищення автомобільної та мототехніки РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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