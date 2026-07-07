У Бєлгороді пролунала серія вибухів: повідомляють про пожежі на енергооб'єктах, блекаут і удар по аеропорту

Бєлгород / © із соцмереж

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У ніч проти 7 липня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, зокрема, Еxilenova_plus та повідомленнями, що поширюються у соцмережах, під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури міста.

Попередньо повідомляється про ураження теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого на місці виникла масштабна пожежа. Також жителі повідомляють про блекаут у частині міста та перебої з електропостачанням.

Крім того, за непідтвердженими даними, під удар потрапив аеропорт Бєлгорода. Після вибухів на його території також спалахнула пожежа.

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Окремо моніторингові канали повідомляють про займання на території Бєлгородського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Офіційного підтвердження інформації про масштаби пошкоджень цих об'єктів наразі немає.

Раніше ми повідомляли, що у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши рекорд за ефективністю бойової роботи. Основний акцент був на знищенні логістики противника: складів, транспорту та маршрутів постачання. За місяць українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксовано рекордну кількість ураженої артилерії, перехоплено 49 575 ворожих дронів і встановлено найвищий показник зі знищення автомобільної та мототехніки РФ.

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