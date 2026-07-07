У Бєлгороді після ракетної атаки спалахнув об'єкт «Газпрому» — що відомо

Пожежа в Бєлгороді / © ASTRA

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У російському Бєлгороді після ракетної атаки спалахнула пожежа на території Бєлгородського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛПУМГ). Про це повідомляє видання ASTRA.

За даними журналістів, атакований об'єкт розташований на вулиці Мічуріна, 89А. Після удару там виникла пожежа.

Згідно з відкритими даними, Бєлгородське ЛПУМГ є філією ТОВ «Газпром трансгаз Москва», що входить до структури ПАТ «Газпром». Підрозділ відповідає за експлуатацію об'єктів магістрального транспортування газу на території Бєлгородської області та забезпечення постачання природного газу споживачам регіону.

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Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, можливі перебої в роботі об'єкта або постраждалих наразі немає. Російська влада деталі інциденту не коментувала.

Раніше ми повідомляли, що у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши рекорд за ефективністю бойової роботи. Основний акцент був на знищенні логістики противника: складів, транспорту та маршрутів постачання. За місяць українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксовано рекордну кількість ураженої артилерії, перехоплено 49 575 ворожих дронів і встановлено найвищий показник зі знищення автомобільної та мототехніки РФ.

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