УПЛ-2026/27: коли стартує чемпіонат України з футболу, календар матчів на сезон

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

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Уже за кілька тижнів розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні візьмуть участь 16 клубів, які зіграють по два матчі один з одним — вдома та на виїзді.

Базова дата матчів 1-го туру — 1 серпня. До зимової перерви команди зіграють 16 турів, останній з яких заплановано на 12 грудня.

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Календарна частина 2027 року розпочнеться 17-м туром (базова дата — 27 лютого). Заключний 30-й тур має відбутися 4 червня 2027 року.

Календар УПЛ сезону-2026/27

1-й тур

01.08.2026

Кривбас — Карпати

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Буковина — ЛНЗ

Динамо — Лівий Берег

Зоря — Колос

Харків — Верес

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Кудрівка — Шахтар

Чорноморець — Полісся

Епіцентр — Оболонь

2-й тур

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08.08.2026

Буковина — Оболонь

Верес — Динамо

Зоря — Кривбас

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Лівий Берег — Кудрівка

Полісся — Харків

Карпати — ЛНЗ

Чорноморець — Колос

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Епіцентр — Шахтар

3-й тур

15.08.2026

Динамо — Колос

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Полісся — Зоря

Кривбас — Лівий Берег

Харків — Шахтар

Епіцентр — Верес

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Кудрівка — Оболонь

ЛНЗ — Чорноморець

Карпати — Буковина

4-й тур

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29.08.2026

Зоря — Харків

Лівий Берег — Карпати

ЛНЗ — Верес

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Кудрівка — Епіцентр

Шахтар — Полісся

Чорноморець — Кривбас

Колос — Оболонь

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Буковина — Динамо

5-й тур

05.09.2026

Чорноморець — Лівий Берег

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Харків — Оболонь

Верес — Зоря

Полісся — Кудрівка

Динамо — ЛНЗ

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Кривбас — Колос

Епіцентр — Буковина

Карпати — Шахтар

6-й тур

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12.09.2026

Кривбас — Харків

Верес — Кудрівка

Лівий Берег — Полісся

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ЛНЗ — Оболонь

Колос — Карпати

Шахтар — Чорноморець

Динамо — Епіцентр

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Буковина — Зоря

7-й тур

19.09.2026

Карпати — Верес

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Кудрівка — Колос

Полісся — Кривбас

Шахтар — ЛНЗ

Чорноморець — Оболонь

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Епіцентр — Лівий Берег

Харків — Буковина

Зоря — Динамо

8-й тур

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10.10.2026

ЛНЗ — Кудрівка

Буковина — Полісся

Оболонь — Кривбас

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Колос — Епіцентр

Чорноморець — Харків

Верес — Шахтар

Динамо — Карпати

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Лівий Берег — Зоря

9-й тур

17.10.2026

Полісся — Динамо

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Кривбас — ЛНЗ

Оболонь — Верес

Шахтар — Колос

Зоря — Чорноморець

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Карпати — Епіцентр

Кудрівка — Буковина

Харків — Лівий Берег

10-й тур

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24.10.2026

Лівий Берег — ЛНЗ

Буковина — Кривбас

Полісся — Оболонь

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Верес — Колос

Чорноморець — Карпати

Епіцентр — Харків

Шахтар — Зоря

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Динамо — Кудрівка

11-й тур

31.10.2026

Кривбас — Динамо

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Оболонь — Шахтар

Колос — Полісся

Верес — Чорноморець

Зоря — Епіцентр

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Карпати — Кудрівка

Лівий Берег — Буковина

ЛНЗ — Харків

12-й тур

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07.11.2026

Оболонь — Лівий Берег

Буковина — Колос

Кудрівка — Чорноморець

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Епіцентр — Кривбас

Шахтар — Динамо

Харків — Карпати

Зоря — ЛНЗ

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Полісся — Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос — Харків

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Чорноморець — Епіцентр

Лівий Берег — Шахтар

Карпати — Зоря

Верес — Буковина

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Динамо — Оболонь

Кривбас — Кудрівка

ЛНЗ — Полісся

14-й тур

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28.11.2026

Динамо — Чорноморець

Епіцентр — ЛНЗ

Шахтар — Буковина

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Карпати — Полісся

Оболонь — Зоря

Лівий Берег — Колос

Кудрівка — Харків

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Кривбас — Верес

15-й тур

05.12.2026

Полісся — Епіцентр

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Шахтар — Кривбас

Оболонь — Карпати

Буковина — Чорноморець

Харків — Динамо

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Зоря — Кудрівка

Верес — Лівий Берег

ЛНЗ — Колос

16-й тур

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12.12.2026

Шахтар — Кудрівка

Карпати — Кривбас

ЛНЗ — Буковина

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Лівий Берег — Динамо

Колос — Зоря

Верес — Харків

Полісся — Чорноморець

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Оболонь — Епіцентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ — Карпати

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Оболонь — Буковина

Динамо — Верес

Кривбас — Зоря

Кудрівка — Лівий Берег

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Харків — Полісся

Колос — Чорноморець

Шахтар — Епіцентр

18-й тур

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06.03.2027

Буковина — Карпати

Колос — Динамо

Зоря — Полісся

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Лівий Берег — Кривбас

Шахтар — Харків

Верес — Епіцентр

Оболонь — Кудрівка

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Чорноморець — ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо — Буковина

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Харків — Зоря

Карпати — Лівий Берег

Верес — ЛНЗ

Епіцентр — Кудрівка

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Полісся — Шахтар

Кривбас — Чорноморець

Оболонь — Колос

20-й тур

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20.03.2027

Зоря — Верес

Лівий Берег — Чорноморець

Оболонь — Харків

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Кудрівка — Полісся

ЛНЗ — Динамо

Колос — Кривбас

Буковина — Епіцентр

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Шахтар — Карпати

21-й тур

03.04.2027

Полісся — Лівий Берег

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Харків — Кривбас

Кудрівка — Верес

Оболонь — ЛНЗ

Карпати — Колос

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Чорноморець — Шахтар

Епіцентр — Динамо

Зоря — Буковина

22-й тур

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10.04.2027

Буковина — Харків

Верес — Карпати

Колос — Кудрівка

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Кривбас — Полісся

ЛНЗ — Шахтар

Оболонь — Чорноморець

Лівий Берег — Епіцентр

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Динамо — Зоря

23-й тур

17.04.2027

Шахтар — Верес

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Кудрівка — ЛНЗ

Полісся — Буковина

Кривбас — Оболонь

Епіцентр — Колос

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Харків — Чорноморець

Карпати — Динамо

Зоря — Лівий Берег

24-й тур

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24.04.2027

Буковина — Кудрівка

Динамо — Полісся

ЛНЗ — Кривбас

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Верес — Оболонь

Колос — Шахтар

Чорноморець — Зоря

Епіцентр — Карпати

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Лівий Берег — Харків

25-й тур

01.05.2027

Оболонь — Полісся

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ЛНЗ — Лівий Берег

Кривбас — Буковина

Колос — Верес

Карпати — Чорноморець

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Харків — Епіцентр

Зоря — Шахтар

Кудрівка — Динамо

26-й тур

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08.05.2027

Харків — ЛНЗ

Динамо — Кривбас

Шахтар — Оболонь

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Полісся — Колос

Чорноморець — Верес

Епіцентр — Зоря

Кудрівка — Карпати

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Буковина — Лівий Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбас — Епіцентр

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Лівий Берег — Оболонь

Колос — Буковина

Чорноморець — Кудрівка

Динамо — Шахтар

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Карпати — Харків

ЛНЗ — Зоря

Верес — Полісся

28-й тур

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22.05.2027

Оболонь — Динамо

Харків — Колос

Епіцентр — Чорноморець

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Шахтар — Лівий Берег

Зоря — Карпати

Буковина — Верес

Кудрівка — Кривбас

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Полісся — ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос — Лівий Берег

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Чорноморець — Динамо

ЛНЗ — Епіцентр

Буковина — Шахтар

Полісся — Карпати

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Зоря — Оболонь

Харків — Кудрівка

Верес — Кривбас

30-й тур

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04.06.2027

Чорноморець — Буковина

Епіцентр — Полісся

Кривбас — Шахтар

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Карпати — Оболонь

Динамо — Харків

Кудрівка — Зоря

Лівий Берег — Верес

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Колос — ЛНЗ

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).

Срібним призером минулого розіграшу УПЛ став черкаський ЛНЗ, а "бронзу" вибороло житомирьке "Полісся".

"Динамо" фінішувало четвертим, втретє в історії завершивши чемпіонат України без медалей.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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