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УПЛ-2026/27: коли стартує чемпіонат України з футболу, календар матчів на сезон
Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2026/27 — 1 серпня.
Уже за кілька тижнів розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).
У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні візьмуть участь 16 клубів, які зіграють по два матчі один з одним — вдома та на виїзді.
Базова дата матчів 1-го туру — 1 серпня. До зимової перерви команди зіграють 16 турів, останній з яких заплановано на 12 грудня.
Календарна частина 2027 року розпочнеться 17-м туром (базова дата — 27 лютого). Заключний 30-й тур має відбутися 4 червня 2027 року.
Календар УПЛ сезону-2026/27
1-й тур
01.08.2026
Кривбас — Карпати
Буковина — ЛНЗ
Динамо — Лівий Берег
Зоря — Колос
Харків — Верес
Кудрівка — Шахтар
Чорноморець — Полісся
Епіцентр — Оболонь
2-й тур
08.08.2026
Буковина — Оболонь
Верес — Динамо
Зоря — Кривбас
Лівий Берег — Кудрівка
Полісся — Харків
Карпати — ЛНЗ
Чорноморець — Колос
Епіцентр — Шахтар
3-й тур
15.08.2026
Динамо — Колос
Полісся — Зоря
Кривбас — Лівий Берег
Харків — Шахтар
Епіцентр — Верес
Кудрівка — Оболонь
ЛНЗ — Чорноморець
Карпати — Буковина
4-й тур
29.08.2026
Зоря — Харків
Лівий Берег — Карпати
ЛНЗ — Верес
Кудрівка — Епіцентр
Шахтар — Полісся
Чорноморець — Кривбас
Колос — Оболонь
Буковина — Динамо
5-й тур
05.09.2026
Чорноморець — Лівий Берег
Харків — Оболонь
Верес — Зоря
Полісся — Кудрівка
Динамо — ЛНЗ
Кривбас — Колос
Епіцентр — Буковина
Карпати — Шахтар
6-й тур
12.09.2026
Кривбас — Харків
Верес — Кудрівка
Лівий Берег — Полісся
ЛНЗ — Оболонь
Колос — Карпати
Шахтар — Чорноморець
Динамо — Епіцентр
Буковина — Зоря
7-й тур
19.09.2026
Карпати — Верес
Кудрівка — Колос
Полісся — Кривбас
Шахтар — ЛНЗ
Чорноморець — Оболонь
Епіцентр — Лівий Берег
Харків — Буковина
Зоря — Динамо
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ — Кудрівка
Буковина — Полісся
Оболонь — Кривбас
Колос — Епіцентр
Чорноморець — Харків
Верес — Шахтар
Динамо — Карпати
Лівий Берег — Зоря
9-й тур
17.10.2026
Полісся — Динамо
Кривбас — ЛНЗ
Оболонь — Верес
Шахтар — Колос
Зоря — Чорноморець
Карпати — Епіцентр
Кудрівка — Буковина
Харків — Лівий Берег
10-й тур
24.10.2026
Лівий Берег — ЛНЗ
Буковина — Кривбас
Полісся — Оболонь
Верес — Колос
Чорноморець — Карпати
Епіцентр — Харків
Шахтар — Зоря
Динамо — Кудрівка
11-й тур
31.10.2026
Кривбас — Динамо
Оболонь — Шахтар
Колос — Полісся
Верес — Чорноморець
Зоря — Епіцентр
Карпати — Кудрівка
Лівий Берег — Буковина
ЛНЗ — Харків
12-й тур
07.11.2026
Оболонь — Лівий Берег
Буковина — Колос
Кудрівка — Чорноморець
Епіцентр — Кривбас
Шахтар — Динамо
Харків — Карпати
Зоря — ЛНЗ
Полісся — Верес
13-й тур
21.11.2026
Колос — Харків
Чорноморець — Епіцентр
Лівий Берег — Шахтар
Карпати — Зоря
Верес — Буковина
Динамо — Оболонь
Кривбас — Кудрівка
ЛНЗ — Полісся
14-й тур
28.11.2026
Динамо — Чорноморець
Епіцентр — ЛНЗ
Шахтар — Буковина
Карпати — Полісся
Оболонь — Зоря
Лівий Берег — Колос
Кудрівка — Харків
Кривбас — Верес
15-й тур
05.12.2026
Полісся — Епіцентр
Шахтар — Кривбас
Оболонь — Карпати
Буковина — Чорноморець
Харків — Динамо
Зоря — Кудрівка
Верес — Лівий Берег
ЛНЗ — Колос
16-й тур
12.12.2026
Шахтар — Кудрівка
Карпати — Кривбас
ЛНЗ — Буковина
Лівий Берег — Динамо
Колос — Зоря
Верес — Харків
Полісся — Чорноморець
Оболонь — Епіцентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ — Карпати
Оболонь — Буковина
Динамо — Верес
Кривбас — Зоря
Кудрівка — Лівий Берег
Харків — Полісся
Колос — Чорноморець
Шахтар — Епіцентр
18-й тур
06.03.2027
Буковина — Карпати
Колос — Динамо
Зоря — Полісся
Лівий Берег — Кривбас
Шахтар — Харків
Верес — Епіцентр
Оболонь — Кудрівка
Чорноморець — ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо — Буковина
Харків — Зоря
Карпати — Лівий Берег
Верес — ЛНЗ
Епіцентр — Кудрівка
Полісся — Шахтар
Кривбас — Чорноморець
Оболонь — Колос
20-й тур
20.03.2027
Зоря — Верес
Лівий Берег — Чорноморець
Оболонь — Харків
Кудрівка — Полісся
ЛНЗ — Динамо
Колос — Кривбас
Буковина — Епіцентр
Шахтар — Карпати
21-й тур
03.04.2027
Полісся — Лівий Берег
Харків — Кривбас
Кудрівка — Верес
Оболонь — ЛНЗ
Карпати — Колос
Чорноморець — Шахтар
Епіцентр — Динамо
Зоря — Буковина
22-й тур
10.04.2027
Буковина — Харків
Верес — Карпати
Колос — Кудрівка
Кривбас — Полісся
ЛНЗ — Шахтар
Оболонь — Чорноморець
Лівий Берег — Епіцентр
Динамо — Зоря
23-й тур
17.04.2027
Шахтар — Верес
Кудрівка — ЛНЗ
Полісся — Буковина
Кривбас — Оболонь
Епіцентр — Колос
Харків — Чорноморець
Карпати — Динамо
Зоря — Лівий Берег
24-й тур
24.04.2027
Буковина — Кудрівка
Динамо — Полісся
ЛНЗ — Кривбас
Верес — Оболонь
Колос — Шахтар
Чорноморець — Зоря
Епіцентр — Карпати
Лівий Берег — Харків
25-й тур
01.05.2027
Оболонь — Полісся
ЛНЗ — Лівий Берег
Кривбас — Буковина
Колос — Верес
Карпати — Чорноморець
Харків — Епіцентр
Зоря — Шахтар
Кудрівка — Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харків — ЛНЗ
Динамо — Кривбас
Шахтар — Оболонь
Полісся — Колос
Чорноморець — Верес
Епіцентр — Зоря
Кудрівка — Карпати
Буковина — Лівий Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбас — Епіцентр
Лівий Берег — Оболонь
Колос — Буковина
Чорноморець — Кудрівка
Динамо — Шахтар
Карпати — Харків
ЛНЗ — Зоря
Верес — Полісся
28-й тур
22.05.2027
Оболонь — Динамо
Харків — Колос
Епіцентр — Чорноморець
Шахтар — Лівий Берег
Зоря — Карпати
Буковина — Верес
Кудрівка — Кривбас
Полісся — ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос — Лівий Берег
Чорноморець — Динамо
ЛНЗ — Епіцентр
Буковина — Шахтар
Полісся — Карпати
Зоря — Оболонь
Харків — Кудрівка
Верес — Кривбас
30-й тур
04.06.2027
Чорноморець — Буковина
Епіцентр — Полісся
Кривбас — Шахтар
Карпати — Оболонь
Динамо — Харків
Кудрівка — Зоря
Лівий Берег — Верес
Колос — ЛНЗ
Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).
Срібним призером минулого розіграшу УПЛ став черкаський ЛНЗ, а "бронзу" вибороло житомирьке "Полісся".
"Динамо" фінішувало четвертим, втретє в історії завершивши чемпіонат України без медалей.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.