Племінниця королеви Єлизавети II у білосніжному луку та в компанії чоловіка з’явилася на Вімблдоні

Леді Сара Чатто та Деніел Чатто / © Getty Images

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Леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто були присутні на дев'ятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Леді Сара була одягнена в білу сорочку і білу максіспідницю, в руках у неї була біла плетена сумка і взула королівська особа еспадрильї білого кольору на платформі. Її образ доповнювала стрижка боб-каре, таку нещодавно зробила собі герцогиня Единбурзька Софі, на зап'ясті був золотий браслет і годинник на чорному шкіряному ремінці, а також сережки-цвяшки у вухах.

Леді Сара Чатто і Деніел Чатто / © Getty Images

Її чоловік Деніел Чатто був одягнений у синій костюм у смужку, доповнивши його білою сорочкою та синьою смугастою краваткою.

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Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з'явилися мама принцеси Уельської - Керол Міддлтон з молодшою дочкою Піппою Міддлтон.

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