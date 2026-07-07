- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Племінниця королеви Єлизавети II у білосніжному луку та в компанії чоловіка з’явилася на Вімблдоні
Племінниця покійної королеви Єлизавети II – леді Сара Чатто – відвідала Вімблдонський тенісний турнір.
Леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто були присутні на дев'ятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Леді Сара була одягнена в білу сорочку і білу максіспідницю, в руках у неї була біла плетена сумка і взула королівська особа еспадрильї білого кольору на платформі. Її образ доповнювала стрижка боб-каре, таку нещодавно зробила собі герцогиня Единбурзька Софі, на зап'ясті був золотий браслет і годинник на чорному шкіряному ремінці, а також сережки-цвяшки у вухах.
Її чоловік Деніел Чатто був одягнений у синій костюм у смужку, доповнивши його білою сорочкою та синьою смугастою краваткою.
Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з'явилися мама принцеси Уельської - Керол Міддлтон з молодшою дочкою Піппою Міддлтон.