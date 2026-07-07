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Племянница королевы Елизаветы II в белоснежном луке и в компании мужа появилась на Уимблдоне
Племянница покойной королевы Елизаветы II — леди Сара Чатто — посетила Уимблдонский теннисный турнир.
Леди Сара Чатто и ее супруг Дэниел Чатто присутствовали на девятом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Леди Сара была одета в белую рубашку и белую макси-юбку, в руках у нее была белая плетенная сумка и обула королевская особа эспадрильи белого цвета на платформе. Ее образ дополняла стрижка боб-каре, такую же недавно сделала себе герцогиня Эдинбургская Софи, на запястье был золотой браслет и часы на черном кожаном ремешке, а также серьги-гвоздики в ушах.
Ее супруг Дэниел Чатто был одет в синий костюм в полоску, дополнив его белой рубашкой и синий полосатым галстуком.
Напомним, вчера на Уимблдоне появились мама принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон с младшей дочерью Пиппой Миддлтон.