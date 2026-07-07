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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Племянница королевы Елизаветы II в белоснежном луке и в компании мужа появилась на Уимблдоне

Племянница покойной королевы Елизаветы II — леди Сара Чатто — посетила Уимблдонский теннисный турнир.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто

Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто и ее супруг Дэниел Чатто присутствовали на девятом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Леди Сара была одета в белую рубашку и белую макси-юбку, в руках у нее была белая плетенная сумка и обула королевская особа эспадрильи белого цвета на платформе. Ее образ дополняла стрижка боб-каре, такую же недавно сделала себе герцогиня Эдинбургская Софи, на запястье был золотой браслет и часы на черном кожаном ремешке, а также серьги-гвоздики в ушах.

Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто / © Getty Images

Ее супруг Дэниел Чатто был одет в синий костюм в полоску, дополнив его белой рубашкой и синий полосатым галстуком.

Напомним, вчера на Уимблдоне появились мама принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон с младшей дочерью Пиппой Миддлтон.

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Дата публикации
Количество просмотров
203
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