Скопировала свой собственный образ: Шарлиз Терон в бархатном платье с рюшами на спине произвела фурор

Шарлиз Терон / © Getty Images

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Шарлиз Терон продемонстрировала, почему она на протяжении многих лет остается одной из самых элегантных женщин Голливуда, а также показала, как можно по-разному носить одну и ту же вещь. Актриса появилась в наряде, сочетающем вневременную элегантность, высокую моду и долю театральной драмы — в бархатном платье от Givenchy.

Её наряд был эффектного красного цвета, с завязками на шее и обильной драпировкой. С первого взгляда было понятно, что это не классическое вечернее платье, ведь у него также был глубокий разрез до бедра, открытая спина и много других дополнительных элементов, в частности складки на бедрах.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Кроме того, оригинальные складки украшали платье Шарлиз и на спине, и в области поясницы. Шарлиз надела к платью большие креативные перчатки с объемными складками и длинными бантами, которые выглядели очень необычно и сочетались с ее черными босоножками.

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Шарлиз Терон / © Getty Images

Однако этот образ актрисы уже повторяется — в тот же день она появилась на фотосессии в точно таком же платье, но черного цвета. Этот образ Терон выбрала для мероприятия, посвященного фильму «Одиссея», который стал работой Кристофера Нолана.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

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