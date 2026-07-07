- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Тильда Суинтон появилась на публике со своей 28-летней дочерью
Тильда Суинтон посетила Неделю моды в Париже, где, как обычно, появилась на показе модного дома Chanel, в ходе которого была представлена коллекция высокой моды осень-зима 2026–2027 годов.
Актриса пришла на мероприятие в ярком платье с принтом в виде полосок, выполненных в разных оттенках. Само платье было полупрозрачным, и из-под него просвечивало нижнее белье бежевого оттенка. Также наряд украшала отделка на воротнике и оригинальные пуговицы. Интереса образу добавляли красный платок, который Тильда завязала на талии, и бежевые туфли.
Однако Свинтон пришла на мероприятие в компании своей дочери Онор. Девушка выбрала лаконичный наряд в чёрных тонах, а также туфли в том же стиле, что и у её мамы-актрисы.
Отметим, что Онор — не единственный ребенок звезды. У нее есть брат-близнец Ксавье. Детей Тилька родила от шотландского художника и драматурга Джона Патрика Бирна.