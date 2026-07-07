Тильда Суинтон появилась на публике со своей 28-летней дочерью

Тильда Суинтон с дочерью / © Getty Images

Реклама

Актриса пришла на мероприятие в ярком платье с принтом в виде полосок, выполненных в разных оттенках. Само платье было полупрозрачным, и из-под него просвечивало нижнее белье бежевого оттенка. Также наряд украшала отделка на воротнике и оригинальные пуговицы. Интереса образу добавляли красный платок, который Тильда завязала на талии, и бежевые туфли.

Однако Свинтон пришла на мероприятие в компании своей дочери Онор. Девушка выбрала лаконичный наряд в чёрных тонах, а также туфли в том же стиле, что и у её мамы-актрисы.

Тильда Суинтон с дочерью / © Getty Images

Отметим, что Онор — не единственный ребенок звезды. У нее есть брат-близнец Ксавье. Детей Тилька родила от шотландского художника и драматурга Джона Патрика Бирна.

Реклама

Новости партнеров